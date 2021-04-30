Ізраїль оголосив жалобу за загиблими у тисняві

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив, що 2 травня в Ізраїлі буде днем жалоби за загиблими внаслідок тисняви на релігійному фестивалі на півночі країни.

Нетаньягу, який відвідав місце катастрофи, заявив, що це «одна з найбільших трагедій, які сталися в Ізраїлі».

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю раніше повідомило, що на релігійному фестивалі на півночі країни, за останніми даними, загинули щонайменше 44 людини, ще понад 100 – поранені, 20 людей перебувають у критичному стані.

Щодо причин трагедії були суперечливі повідомлення. Газета Haaretz із посиланням на поліцію повідомила, що причиною тисняви стала паніка, викликана тим, що люди посковзнулися на сходинках. У перших повідомленнях йшлося про те, що під час фестивалю обвалилася трибуна.

Інцидент стався пізно вночі 29 квітня, коли тисячі ортодоксальних євреїв зібралися на горі Мерон, щоб відсвяткувати Лаг ба-Омер, єврейське свято на честь раббі Шимона Бар Йохая, містика 2-го століття, який там похований.

Це були перші великі релігійні збори, що проводилися легально, відтоді, як Ізраїль зняв майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. Проте органи охорони здоров’я все одно застерігали від проведення такого великого зібрання.