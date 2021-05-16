«Бої мають завершитися негайно»: голова ООН про загострення на Близькому Сході

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш виступив на засіданні Ради безпеки ООН 16 травня щодо загострення між Ізраїлем та Палестинською автономією.

Він назвав ескалацію в Смузі Гази та Ізраїлі найбільш серйозною за останні кілька років.

«Бої мають припинитися. Вони мають припинитися негайно. Ракети та міни з одного боку та артилерійські бомбардування з іншого повинні зупинитися. Я прошу всі сторони дослухатися до цього заклику. ООН активно залучають всі сторони для досягнення негайного припинення вогню», – йдеться в зверненні Ґутерріша.

Він вказав на те, що протистояння вже призвело до смертей та пошкодження критично важливої інфраструктури. Голова ООН висловив «шок» через загибель цивільних палестинців, у тому числі жінок і дітей, а також співчуття через загибель ізраїльських громадян.

Крім того, Ґутерріш заявив про свою «стурбованість» через сутички між ізраїльськими збройними силами та палестинцями на Західному березі Йордану у зв’язку з загрозою виселення кількох палестинських родин.

«Є ризик, що бої втягнуть ізраїльтян та палестинців у спіраль насильства, що матиме спустошливі наслідки для обох громад і всього регіону. Вони мають потенціал спричинити нестримну безпекову та гуманітарну кризу і надалі сприяти розвитку екстремізму, не лише на окупованій палестинській території та в Ізраїлі, але й у регіоні в цілому, що може створити новий осередов небезпечної нестабільності», – припустив він.

Ґутерріш згадав про атаку на табір біженців у Смузі Гази, який призвів до загибелі 10 членів однієї родини та «надзвичайно тривожне» знищення будівлі, де розташовувалися журналісти міжнародних медіа. Їх евакуювали після попередження перед ударом.

Голова ООН закликав сторони повернутися до рішення «дві держави для двох народів», яке передбачає створення держави Палестина поруч із Ізраїлем та спільною для двох країн столицею в Єрусалимі.

«Лише стале політичне рішення, досягнуте в ході перемов, зможе раз і назавжди покласти край цим спустошливим циклам насильства та призвести до мирного майбутнього як для палестинців, так і для ізраїльтян», – підсумував Ґутерріш.

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З 10 травня угруповання «Хамас» і споріднені з ним ісламістські групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі та на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Аль-Акса.

Ізраїльські служби повідомляють про щонайменше 10 загиблих ізраїльтян, у тому числі п’ятирічного хлопчика та ізраїльського солдата.

За даними медичних працівників Палестинської автономії, станом на 16 травня внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 188 місцевих жителів, у тому числі 55 дітей та 33 жінки. Щонайменше 1 230 палестинців були поранені.