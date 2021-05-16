Київ: біля посольства Росії відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем (фото)

Біля посольства Російської Федерації в Києві 16 травня відбулася акція на знак солідарності з Ізраїлем на тлі загострення протистояння цієї країни з екстремістським угрупованням «Хамас», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Участь в акції взяли кілька десятків осіб. Вони тримали в руках плакати із гаслами «HAMAS = RUSSIA» («Хамас» = Росія»), «Ізраїль – ми з тобою», «РФ – вбивця демократії», «Боріться з «Хамасом», боріться з терором», «Ізраїль та Україна – борються за своє існування».

Мітинг організувала ініціативна група, до якої увійшли екснародний депутат Борислав Береза, політолог Назар Приходько, продюсерка Ірина Вратарьова. Організатори стверджують, що основним вигодонабувачем загострення в Ізраїлі та смузі Гази є Росія.

«Саме Росія завдяки своїм тісним стосункам із Іраном, Сирією, іншими диктаторськими режимами та терористичними організаціями типу «Хамас» легітимізує та спонсорує тероризм у світі. Саме тому ця держава-агресор не може бачити на Близькому Сході сильну і незалежну державу, яка не планує коригувати свою політичні лінії із Кремлем. Саме тому їй не потрібна сильна Україна у Європі» , – йдеться в анонсі події у Фейсбуці.

Посольство Росії в Україні публічно не коментувало акцію.

З 10 травня угруповання «Хамас» і споріднені з ним ісламістські групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі та на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Аль-Акса.

Ізраїльські служби повідомляють про щонайменше 10 загиблих ізраїльтян, у тому числі п’ятирічного хлопчика та ізраїльського солдата.

За даними медичних працівників Палестинської автономії, станом на 16 травня внаслідок ізраїльських авіаударів загинули 188 місцевих жителів, у тому числі 55 дітей та 33 жінки. Щонайменше 1 230 палестинців були поранені.