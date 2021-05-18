Ізраїльсько-палестинський конфлікт: бойові дії не припиняються (фотогалерея)

2 Видно дим і полум'я після авіаудару Ізраїлю по будівлі в місті Газі 18 травня 2021 року.



Нинішнє збройне загострення ризикує спровокувати гуманітарну катастрофу: за даними ООН, понад 38 тисяч палестинців були переміщені в Газі, а ще 2500 втратили свої будинки