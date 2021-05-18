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18 травня 2021, Київ 19:30
Фотогалереї

Ізраїльсько-палестинський конфлікт: бойові дії не припиняються (фотогалерея)

Бойові дії між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» не припиняються попри зусилля міжнародної дипломатії, спрямованої на припинення найбільшої ескалації в країні та в Смузі Гази за останні роки.

18 травня Ізраїль здійснив низку повітряних ударів по об’єктах «Хамасу», які, за твердження Тель-Авіву, були розташовані в місті Газі, зруйнувавши шестиповерхову будівлю. А бойовики «Хамасу» обстріляли Ізраїль десятками ракет. Наразі невідомо про загиблих внаслідок нічних ударів.
Дим і полум&#39;я піднімаються після авіаудару Ізраїлю по місту Газі 18 травня 2021 року. Ізраїль продовжив обстріл Смуги Гази невдовзі після півночі 18 травня, завдавши кілька ударів по будівлях в місті Газі
1 Дим і полум'я піднімаються після авіаудару Ізраїлю по місту Газі 18 травня 2021 року.

Ізраїль продовжив обстріл Смуги Гази невдовзі після півночі 18 травня, завдавши кілька ударів по будівлях в місті Газі
Видно дим і полум&#39;я після авіаудару Ізраїлю по будівлі в місті Газі 18 травня 2021 року. Нинішнє збройне загострення ризикує спровокувати гуманітарну катастрофу: за даними ООН, понад 38 тисяч палестинців були переміщені в Газі, а ще 2500 втратили свої будинки
2 Видно дим і полум'я після авіаудару Ізраїлю по будівлі в місті Газі 18 травня 2021 року.

Нинішнє збройне загострення ризикує спровокувати гуманітарну катастрофу: за даними ООН, понад 38 тисяч палестинців були переміщені в Газі, а ще 2500 втратили свої будинки
Вибухи освітлюють нічне небо над будівлями в місті Газі, коли ізраїльські сили обстрілюють палестинський анклав, ранок 18 травня 2021 року
3 Вибухи освітлюють нічне небо над будівлями в місті Газі, коли ізраїльські сили обстрілюють палестинський анклав, ранок 18 травня 2021 року
Палестинець оглядає руїни шестиповерхового будинку, зруйнованого рано вранці ізраїльським авіаударом. Місто Газа, 18 травня 2021 року
4 Палестинець оглядає руїни шестиповерхового будинку, зруйнованого рано вранці ізраїльським авіаударом. Місто Газа, 18 травня 2021 року
Чоловік проходить повз закриті дошками палестинські крамниці в місті Хевроні під час загального страйку на Західному березі Йордану і в арабських ізраїльських містах на знак &laquo;солідарності з Газою і Єрусалимом&raquo;, 18 травня 2021 року
5 Чоловік проходить повз закриті дошками палестинські крамниці в місті Хевроні під час загального страйку на Західному березі Йордану і в арабських ізраїльських містах на знак «солідарності з Газою і Єрусалимом», 18 травня 2021 року
Картини і посуд у вітальні квартири, яка була пошкоджена в результаті ракетного обстрілу з боку Смуги Гази. Ашдод, Ізраїль, 17 травня 2021 року
6 Картини і посуд у вітальні квартири, яка була пошкоджена в результаті ракетного обстрілу з боку Смуги Гази. Ашдод, Ізраїль, 17 травня 2021 року
Ракети, запущені в бік Ізраїлю з півдня Смуги Гази, 17 травня 2021 року
7 Ракети, запущені в бік Ізраїлю з півдня Смуги Гази, 17 травня 2021 року
Дим піднімається після авіаудару Ізраїлю по місту Газі, 17 травня 2021 року
8 Дим піднімається після авіаудару Ізраїлю по місту Газі, 17 травня 2021 року
Палестинці евакуюють пораненого після ізраїльського авіаудару по місту Газі, 17 травня 2021 року. За словами палестинських офіційних осіб, число загиблих у Смузі Гази зросло до 212. В Ізраїлі загинуло 10 осіб
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Палестинці евакуюють пораненого після ізраїльського авіаудару по місту Газі, 17 травня 2021 року.

За словами палестинських офіційних осіб, число загиблих у Смузі Гази зросло до 212. В Ізраїлі загинуло 10 осіб
Вибух у повітрі, коли ізраїльська протиракетна система &laquo;Залізний купол&raquo; перехоплює ракету, запущену зі Смуги Гази 17 травня 2021 року
10 Вибух у повітрі, коли ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракету, запущену зі Смуги Гази 17 травня 2021 року
Дим піднімається після ізраїльського авіаудару по будівлі в місті Газі, 17 травня 2021 року
11 Дим піднімається після ізраїльського авіаудару по будівлі в місті Газі, 17 травня 2021 року
Палестинці біжать під час ізраїльських авіаударів по місту Газі, 17 травня 2021 року
12 Палестинці біжать під час ізраїльських авіаударів по місту Газі, 17 травня 2021 року
Члени палестинської родини Абу Дайера&nbsp;у лікарні Аль-Шифа після загибелі родичів в результаті авіаудару Ізраїлю по їхньому будинку в місті Газі, 17 травня 2021 року
13 Члени палестинської родини Абу Дайера у лікарні Аль-Шифа після загибелі родичів в результаті авіаудару Ізраїлю по їхньому будинку в місті Газі, 17 травня 2021 року
Палестинці, журналісти та інші люди, біжать, щоб сховатися під час ізраїльського авіаудару по верхніх поверхах комерційної будівлі біля Міністерства охорони здоров&#39;я в місті Газі в понеділок, 17 травня 2021 року. (AP Photo / Adel Hana)
14 Палестинці, журналісти та інші люди, біжать, щоб сховатися під час ізраїльського авіаудару по верхніх поверхах комерційної будівлі біля Міністерства охорони здоров'я в місті Газі в понеділок, 17 травня 2021 року. (AP Photo / Adel Hana)
Палестино-ізраїльський конфлікт. Палестинські демонстранти підпалили шини під час акції протесту проти напруженості в Єрусалимі і бойових дій між Ізраїлем і угрупованням&nbsp;&laquo;Хамас&raquo;. 17 травня 2021 року, Західний берег Йордану, неподалік від поселення Бейт-Ель поруч із містом Рамалла. (Фото ABBA)
15 Палестино-ізраїльський конфлікт. Палестинські демонстранти підпалили шини під час акції протесту проти напруженості в Єрусалимі і бойових дій між Ізраїлем і угрупованням «Хамас». 17 травня 2021 року, Західний берег Йордану, неподалік від поселення Бейт-Ель поруч із містом Рамалла. (Фото ABBA)
Видно смуги світла, коли ізраїльська протиракетна система &laquo;Залізний купол&raquo; перехоплює ракети, запущені зі Смуги Газа в напрямку Ізраїлю. Ашкелон, Ізраїль, 17 травня 2021 року. (Фото Reuters / Amir Cohen)
16 Видно смуги світла, коли ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені зі Смуги Газа в напрямку Ізраїлю. Ашкелон, Ізраїль, 17 травня 2021 року. (Фото Reuters / Amir Cohen)
Ізраїль. Ізраїльські солдати лежать на землі в момент, коли сирена попереджає про наближення ракет, випущених зі Смуги Гази. Південь Ізраїлю, 17 травня 2021 року (Фото AP / Heidi Levine)
17 Ізраїль. Ізраїльські солдати лежать на землі в момент, коли сирена попереджає про наближення ракет, випущених зі Смуги Гази. Південь Ізраїлю, 17 травня 2021 року (Фото AP / Heidi Levine)
Ізраїль. Ізраїльська протиракетна система &laquo;Залізний купол&raquo; веде вогонь, щоб перехопити ракету, запущену зі Смуги Гази в напрямку Ізраїлю. Ашдод, Ізраїль, 17 травня 2021 року
18 Ізраїль. Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» веде вогонь, щоб перехопити ракету, запущену зі Смуги Гази в напрямку Ізраїлю. Ашдод, Ізраїль, 17 травня 2021 року

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