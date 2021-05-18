Ізраїльсько-палестинський конфлікт: бойові дії не припиняються (фотогалерея)

Бойові дії між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» не припиняються попри зусилля міжнародної дипломатії, спрямованої на припинення найбільшої ескалації в країні та в Смузі Гази за останні роки.
18 травня Ізраїль здійснив низку повітряних ударів по об’єктах «Хамасу», які, за твердження Тель-Авіву, були розташовані в місті Газі, зруйнувавши шестиповерхову будівлю. А бойовики «Хамасу» обстріляли Ізраїль десятками ракет. Наразі невідомо про загиблих внаслідок нічних ударів.
18 травня Ізраїль здійснив низку повітряних ударів по об’єктах «Хамасу», які, за твердження Тель-Авіву, були розташовані в місті Газі, зруйнувавши шестиповерхову будівлю. А бойовики «Хамасу» обстріляли Ізраїль десятками ракет. Наразі невідомо про загиблих внаслідок нічних ударів.