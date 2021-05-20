У «Хамасі» заявили про можливість перемир’я з Ізраїлем на тлі продовження обстрілів

Високопоставлений представник екстремістського угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, заявив про можливість перемир’я з Ізраїлем у найближчі дні в той час, як обстріли між ізраїльськими силами безпеки і «Хамасом» тривають.

Муса Абу Марзук заявив ліванському телебаченню, що, на його думку, зусилля щодо припинення вогню будуть успішними.

«Я очікую, що припинення вогню буде досягнуте за день-два, і воно ґрунтуватиметься на основі взаємної згоди», – сказав він.

Через кілька годин після цього, 20 травня ізраїльські військові літаки здійснили понад десять авіаударів, а палестинці відповіли ракетами. Таким чином, бойові дії тривають вже 11-й день.

Військові Ізраїлю заявили, що їхня авіація вдарила по «пункту зберігання зброї», розташовану в будинку представника «Хамасу» в Смузі Гази, і «військовій інфраструктурі, розташованій у резиденціях» інших командувачів «Хамасу», в тому числі в місті Хан Юніс на півдні Смуги Гази.

Медики заявили, що внаслідок авіаудару поранені чотири людини. Повідомлень про жертви чи збитки в Ізраїлі не надходило.

Президент США Джо Байден 19 травня заявив прем’єр-міністрові Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що очікує «значної деескалації», але Нетаньягу у відповідь сказав, що «твердо вирішив продовжувати» військовий наступ, поки для «громадянам Ізраїлю не будуть відновлені спокій і безпека».

Від початку бойових дій 10 травня, за даними палестинських медиків, у Смузі Гази загинули 228 людей. Влада Ізраїлю заявила про 12 загиблих.

Нинішні бойові дії – найсерйозніше загострення між «Хамасом» й Ізраїлем за останні роки, вони призвели до розпалювання вуличного насильства в ізраїльських містах між євреями та арабами.

Обстріли також зафіксували вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, і конфлікт спричинив спалахи насильства на окупованому Західному березі.

США і кілька країн Близького Сходу домагалися припинення насильства за допомогою дипломатії, а Франція хотіла домогтися перемир’я через Раду безпеки ООН і регіональних лідерів.

Франція підготувала проєкт резолюції, але наразі невідомо, чи виноситимуть його на голосування, яке, ймовірно, призведе до вето США.

США заявили, що виступають проти цієї резолюції, наголосивши, що вона може суперечити зусиллям адміністрації Байдена припинити воєнні дії.

20 травня Генеральна асамблея ООН проведе відкрите засідання щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Напруженість на Близькому Сході зросла після того, як Ізраїль 10 травня розпочав повітряну кампанію в Газі, а перед цим «Хамас» випустив ракети в бік Ізраїлю після кількох днів заворушень навколо мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Заворушення почалися після придушення протестів через заплановане виселення палестинців із району в Східному Єрусалимі.