Як протиріччя в Єрусалимі спричинили нові запеклі бої в Ізраїлі та Газі

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Тижні жорстоких зіткнень у Східному Єрусалимі спричинили найзапекліші за декілька років бої між Ізраїлем та палестинськими бійцями в секторі Гази.

Коренем нової хвилі ворожнечі, що вже призвела до загибелі десятків людей, є суперечки між ізраїльтянами та палестинцями через Єрусалим, у якому є місця, священні для іудаїзму, ісламу та християнства.

Тоді як обидві сторони, схоже, готуються до більш тривалих боїв, варто зрозуміти передумови, які призвели до ескалації.

Протести під час Рамадану, виселення в Єрусалимі

Від початку священного для мусульман місяця Рамадану в середині квітня палестинці щоночі вступали в сутички з ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі, яка встановила бар’єри, щоби зупинити вечірні зібрання біля Дамаських воріт у Старому місті.

Палестинці розглядали ці бар’єри як обмеження їхньої свободи зібрань. Поліція заявляла, що вони були там, щоб підтримувати порядок.

Напруженість також зростала через тривалу судову справу, в результаті якої багато палестинських сімей могли виселити з їхніх будинків, щоби звільнити місце для ізраїльських поселенців, які хочуть туди заїхати й мають на своїй стороні рішення ізраїльського суду.

Зіткнення швидко поширилися на комплекс Старого міста, де розташована мечеть Аль-Акса, третій найсвятіший храм ісламу та найбільш дражливе місце в ізраїльсько-палестинському конфлікті. За останні дні сотні палестинців постраждали в сутичках із поліцією в комплексі та навколо Старого міста.

«Червона лінія»

Ісламістські правителі сектору Гази «Хамас» та інші бойові групи анклаву неодноразово попереджали Ізраїль, що бої в Єрусалимі були «червоною лінією», і загрожували ракетними ударами, якщо ізраїльська поліція не припинить набіги на комплекс мечеті Аль-Акса.

Коли в понеділок 10 травня Ізраїль маршем відзначав захоплення Східного Єрусалиму у війні 1967 року, «Хамас» та бойова група «Ісламський джихад» ракетами обстріляли Єрусалим та його околиці.

Ізраїль «розпалив вогонь у Єрусалимі та Аль-Аксі й полум’я охопило Газу, а тому він відповідає за наслідки», заявив лідер «Хамасу» Ісмаїл Ханія.

За кілька годин військові літаки Ізраїлю почали бомбардувати об’єкти бойовиків у Газі. Водночас ізраїльські військові заявили, що в цій густонаселеній прибережній території «не можна виключати» жертв серед цивільних.

Відтоді бої різко загострилися: бойовики запустили сотні ракет у напрямку Тель-Авіва, а Ізраїль здійснив соті авіаударів у секторі Гази.

Сутички також спалахнули в містах зі змішаним арабсько-єврейським населенням. Члени арабської меншини, що складає 21 відсоток населення Ізраїлю, розлютилися через виселення в Єрусалимі та насильство в Газі.

Інтереси «Хамасу», ізраїльська політика

Найбільш інтенсивні обстріли між Ізраїлем та «Хамасом» із часів війни 2014 року в Газі викликали занепокоєння в цілому світі через те, що ситуація може вийти з-під контролю.

Але «Хамас» також, схоже, розглядає ескалацію як можливість відтіснити палестинського президента Махмуда Аббаса і позиціонувати себе як боронителя палестинців у Єрусалимі.

З часів війни 2014 року «Хамас» накопичив близько 7 тисяч ракет, а також 300 протитанкових і 100 зенітних ракет, заявляв ізраїльський військовий командир під час брифінгу в лютому. Він сказав, що «Ісламський джихад» накопичив 6 тисяч ракет. Обидві групи ні підтвердили, ні спростували ці підрахунки Ізраїлю.

Деякі ізраїльські коментатори заявляють, що «Хамас» також може розглядати цей час як сприятливий для нападу, адже в Ізраїлі відбуваються політичні зміни. Опоненти прем’єр-міністра Бенджаміна Нетаньяху намагаються сформувати уряд, який зможе усунути його з посади після чергових виборів, які не дали результату, 23 березня.

Інші коментатори кажуть, що Нетаньяху, схоже, відволікся на суд за звинуваченнями у корупції, які він заперечує. Це нібито сприяло посиленню напруги в Єрусалимі й подальшим боям у Газі.

Уже багато років Газа має обмежений доступ до зовнішнього світу через блокаду під проводом Ізраїлю та за підтримки Єгипту. Обидві країни пояснюють ці обмеження своїми занепокоєннями щодо питань безпеки через «Хамас».

Єрусалим як коріння конфлікту

Політика, історія та релігія роблять Єрусалим центром ширшого ізраїльсько-палестинського конфлікту.

У центрі Старого міста Єрусалиму лежить пагорб, відомий євреям у всьому світі як Храмова гора – найсвятіше місце в іудаїзмі. Саме тут розташовані стародавні єврейські храми. Мусульмани ж шанують цей пагорб як Благородне святилище. Зараз там розташовані два святі місця ісламу – Купол на скелі та мечеть Аль-Акса.

Християни також шанують Єрусалим як місце, де, як вони вірять, проповідував, помер та воскрес Ісус Христос.

Ізраїль розглядає весь Єрусалим як свою вічну й неподільну столицю, тоді як палестинці хочуть, щоби його східна частина була столицею їхньої майбутньої держави. Анексія Ізраїлем Східного Єрусалиму не визнана на міжнародному рівні.