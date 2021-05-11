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11 травня 2021, Київ 21:06
Фотогалереї

Фоторепортаж: жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися

Представники органів охорони здоров'я у Смузі Газа заявили, що принаймні 20 людей, у тому числі 9 дітей, були вбиті в результаті повітряних ударів Ізраїлю, розпочатих після того, як палестинські групи бойовиків випустили ракети поблизу Єрусалиму

Жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися: представники органів охорони здоров'я у Смузі Газа заявили, що принаймні 20 людей, у тому числі дев'ять дітей, були вбиті в результаті повітряних ударів Ізраїлю, розпочатих після того, як палестинські групи бойовиків випустили ракети поблизу Єрусалиму.

10 травня, коли Ізраїль святкував День Єрусалиму – річницю взяття під контроль Східного Єрусалиму в перебігу арабсько-ізраїльської війни 1967 року, – угруповання «Хамас» випустило в бік Єрусалиму сім ракет.

У місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Відомо про щонайменше одного постраждалого. Ізраїльські військові у відповідь завдали повітряних ударів по пускових установках та інших об’єктах бойовиків «Хамасу» на півночі Смуги Гази. Таким чином «Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.

США засудили ці ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль. МЗС України зазначило, що визнає «право Ізраїлю на самооборону», але водночас закликало всі сторони конфлікту утриматися під подальшого насильства. Більше читайте у новинах Радіо Свобода.
Полум&#39;я та дим піднімаються під час ізраїльських повітряних ударів на тлі спалаху ізраїльсько-палестинського насильства на півдні Смуги Газа 11 травня 2021 року
1 Полум'я та дим піднімаються під час ізраїльських повітряних ударів на тлі спалаху ізраїльсько-палестинського насильства на півдні Смуги Газа 11 травня 2021 року
Ізраїльські медики стоять біля жінок на подвір&#39;ї житлового будинку, пошкодженого ракетою, випущеною зі Смуги Газа в Ашкелоні, на півдні Ізраїлю, 11 травня 2021 року
2 Ізраїльські медики стоять біля жінок на подвір'ї житлового будинку, пошкодженого ракетою, випущеною зі Смуги Газа в Ашкелоні, на півдні Ізраїлю, 11 травня 2021 року
Палестинський хлопчик плаче на похороні брата Ахмеда Аль-Шенбарі, який був убитий під час спалаху ізраїльсько-палестинського насильства, 11 травня 2021 року
3 Палестинський хлопчик плаче на похороні брата Ахмеда Аль-Шенбарі, який був убитий під час спалаху ізраїльсько-палестинського насильства, 11 травня 2021 року
Світлові смуги в небі під час застосування ізраїльської протиракетної системи Iron Dome, яка перехоплює ракети, запущені зі Смуги Газа в напрямку Ізраїлю. Вигляд із Ашкелона, Ізраїль, 10 травня 2021 року
4 Світлові смуги в небі під час застосування ізраїльської протиракетної системи Iron Dome, яка перехоплює ракети, запущені зі Смуги Газа в напрямку Ізраїлю. Вигляд із Ашкелона, Ізраїль, 10 травня 2021 року
Експерт із питань утилізації бомб ізраїльської поліції виглядає з вікна житлового будинку, який був пошкоджений після удару ракетою, випущеною зі Смуги Газа, в Ашкелоні, на півдні Ізраїлю, 11 травня 2021 року
5 Експерт із питань утилізації бомб ізраїльської поліції виглядає з вікна житлового будинку, який був пошкоджений після удару ракетою, випущеною зі Смуги Газа, в Ашкелоні, на півдні Ізраїлю, 11 травня 2021 року
Знищений об&#39;єкт безпеки &laquo;Хамасу&raquo; внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю на тлі спалаху ізраїльсько-палестинського насильства. Місто Газа, 11 травня 2021 року
6 Знищений об'єкт безпеки «Хамасу» внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю на тлі спалаху ізраїльсько-палестинського насильства. Місто Газа, 11 травня 2021 року
Палестинець сперечається з ізраїльським силовиком у Старому місті Єрусалиму 10 травня 2021 році
7 Палестинець сперечається з ізраїльським силовиком у Старому місті Єрусалиму 10 травня 2021 році
Молодь розмахує ізраїльськими прапорами під час параду, присвяченого Дню Єрусалиму, на тлі ізраїльсько-палестинського загострення. Єрусалим, 10 травня 2021 року
8 Молодь розмахує ізраїльськими прапорами під час параду, присвяченого Дню Єрусалиму, на тлі ізраїльсько-палестинського загострення. Єрусалим, 10 травня 2021 року
Палестинець під час зіткнень з ізраїльськими силовиками біля мечеті Аль-Акса в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
9 Палестинець під час зіткнень з ізраїльськими силовиками біля мечеті Аль-Акса в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
Ізраїльська поліція затримала палестинця під час сутичок біля мечеті Аль-Акса, яка відома мусульманам як Благородне святилище, а євреям &ndash; як Храмова гора, в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
10 Ізраїльська поліція затримала палестинця під час сутичок біля мечеті Аль-Акса, яка відома мусульманам як Благородне святилище, а євреям – як Храмова гора, в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
Сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками в мечеті Аль-Акса в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
11 Сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками в мечеті Аль-Акса в Старому місті Єрусалиму, 10 травня 2021 року
Член ізраїльської прикордонної поліції вистрілює зі зброї під час антиізраїльської акції протесту палестинців у Віфлеємі через загострення в Єрусалимі. Західний берег Йордану, 10 травня 2021 року
12 Член ізраїльської прикордонної поліції вистрілює зі зброї під час антиізраїльської акції протесту палестинців у Віфлеємі через загострення в Єрусалимі. Західний берег Йордану, 10 травня 2021 року
Палестинські бойовики запускають ракети в бік Ізраїлю. Смуга Гази, 10 травня 2021 року
13 Палестинські бойовики запускають ракети в бік Ізраїлю. Смуга Гази, 10 травня 2021 року
Палестинка біжить біля ізраїльських силовиків під час сутичок на тлі ізраїльсько-палестинської напруженості, коли Ізраїль відзначає День Єрусалиму біля Дамаських воріт біля Старого міста Єрусалиму, 10 травня 2021 року
14 Палестинка біжить біля ізраїльських силовиків під час сутичок на тлі ізраїльсько-палестинської напруженості, коли Ізраїль відзначає День Єрусалиму біля Дамаських воріт біля Старого міста Єрусалиму, 10 травня 2021 року
Полум&#39;я від ударів ізраїльської авіації в секторі Газа, контрольованому палестинським ісламістським рухом Хамас, 10 травня 2021 року
15 Полум'я від ударів ізраїльської авіації в секторі Газа, контрольованому палестинським ісламістським рухом Хамас, 10 травня 2021 року

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