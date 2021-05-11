Фоторепортаж: жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися

Жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися: представники органів охорони здоров'я у Смузі Газа заявили, що принаймні 20 людей, у тому числі дев'ять дітей, були вбиті в результаті повітряних ударів Ізраїлю, розпочатих після того, як палестинські групи бойовиків випустили ракети поблизу Єрусалиму.10 травня, коли Ізраїль святкував День Єрусалиму – річницю взяття під контроль Східного Єрусалиму в перебігу арабсько-ізраїльської війни 1967 року, – угруповання «Хамас» випустило в бік Єрусалиму сім ракет.У місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Відомо про щонайменше одного постраждалого. Ізраїльські військові у відповідь завдали повітряних ударів по пускових установках та інших об’єктах бойовиків «Хамасу» на півночі Смуги Гази. Таким чином «Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.США засудили ці ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль. МЗС України зазначило, що визнає «право Ізраїлю на самооборону», але водночас закликало всі сторони конфлікту утриматися під подальшого насильства. Більше читайте уРадіо Свобода.