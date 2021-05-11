Хронологія нападів на навчальні заклади у світі: чому це стається?

Напади на навчальні заклади відбуваються скрізь у світі. Що рухає зловмисниками? Як запобігати і протидіяти такому насиллю? На ці питання, зокрема, можна шукати відповідь, порівнюючи інциденти. Радіо Свобода і телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», склали зворотну хронологію нападів.

11 травня 2021 року. Казань, Росія

Внаслідок нападу 11 травня 2021 року на гімназію у Казані – столиці Республіки Татарстан Російської Федерації, за останніми даними, загинули дев'ять людей.

Серед них – семеро учнів восьмого класу, четверо хлопчиків і троє дівчаток. Одна загибла – вчителька, і ще одна – співробітниця школи.

Ще 20 людей постраждали.

Раніше російські інформаційні агентства із посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від 8 до 13 людей.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «убивство».

За інформацією російського МВС, у нападника не було спільників, він був один. Йдеться про 19-річного Ільназа Галявієва, його затримали. Повідомляється, що на ім’я хлопця була офіційно зареєстрована зброя.

8 травня 2021 року. Кабул, Афганістан

У шиїтському районі столиці Афганістану – Кабалу, 8 травня 2021 року у школі для дівчаток стався вибух.

Загинули 50 людей, переважно школярки. Ще понад сто людей отримали поранення.

Речник Міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан заявив, що біля школи спочатку вибухнув автомобіль, а потім, коли учні почали вибігати на вулицю, здетонували ще дві бомби.

Відповідальності за вибух на себе наразі не взяв ніхто.

11 лютого 2019 року. Столбці, Білорусь

Учень 2003 року народження у школі білоруського райцентру Столбці напав із ножем на вчителя і учнів.

Від завданих ударів учитель та один учень померли, ще двоє отримали поранення. Зловмисника затримали.

4 листопада 2019 року. Благовєщенськ, Росія

У російському місті Благовєщенськ 4 листопада 2019 року студент четвертого курсу Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства влаштував стрілянину з рушниці в навчальному закладі.

Він убив одного учня, поранив трьох і наклав на себе руки.

Причиною події став конфлікт між однолітками. Серед неофіційних версій – цькування з боку однолітків і помста за дівчину.

19 січня 2018 року. Улан-Уде, Бурятія, Росія

Дев'ятикласник із сокирою та саморобною запальною сумішшю увірвався у школу в Улан-Уде. Він закинув суміш у один із класів, поранив школярів та вчительку.

Нападник намагався покінчити з життям: вдарив себе ножем у груди і вистрибнув із вікна третього поверху. Він залишився живий.

Із палаючої школи учнів евакуювали, до лікарні доставили сімох постраждалих, двоє з яких були у важкому стані.

17 жовтня 2018 року. Керч, окупований Крим

В окупованому Росією Криму 17 жовтня 2018 року внаслідок нападу у на політехнічний коледж у Керчі загинула 21 людина.

За версією Слідчого комітету Росії, усіх людей убив 18-річний студент Владислав Росляков, який потім «наклав на себе руки».

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді цей інцидент «результатом глобалізації».​

3 лютого 2014 року. Москва, Росія

Десятикласник однієї із московських шкіл у лютому 2014 року убив викладача географії та взяв у заручники своїх однокласників. Підліток був озброєний карабіном і гвинтівкою, які взяв із сейфа свого батька. Загинула ще одна людина.

За даними адвоката нападника, підліток хотів у такий спосіб довести своїм однокласникам правдивість теорії соліпсизму і ілюзорності життя поза власною свідомістю. Після тривалих переговорів з поліцією і батьком підлітка – він здався поліції.

Суд визнав нападника неосудним і відправив на примусове психіатричне лікування.

14 грудня 2012 року. Ньютаун, США

У грудні 2012 року 20-річний нападник атакував початкову школу у місті Ньютаун. Спочатку він убив власну матір, яка була вчителькою у цій школі, а тоді пішов до навчального закладу.

Від його рук загинули 20 дітей (шестирічних і семирічних) та 6 працівників навчального закладу. Убивця вчинив самогубство.

Квітень 2009 року. Баку, Азербайджан

У квітні 2009 року син сільського вчителя напав на Азербайджанську державну нафтову академію. Із пістолета Макарова він убив 12 людей, а 13 отримали поранення.

Нападник учинив самогубство, коли його оточила поліція.

Інфографіка: Напади в школах у Росії (інфографіка)

Вересень 2008 року. Каухайокі, Фінляндія

У вересні 2008 року учень коледжу фінського міста Каухайокі вчинив напад на школу, у якій вчився.

Із пістолета він убив 11 людей та поранив трьох. Серед убитих були і ті, кого він знав особисто.

20 квітня 1999 року. Колумбайн, США

Двоє учнів школи у американському місті Колумбайн у квітні 1999 року з вогнепальною зброю влаштували стрілянину у своєму навчальному закладі. Вони убили 13 людей і завдали поранення ще 21 людині. Потім застрелилися самі.

Обидва підлітки потрепали від булінгу, і у різних формах подавали сигнали про це. Також вони захоплювалися відеогрою Doom і на спеціальному сайті, створеному одни із них про цю гру, озвучували погрози щодо певних учнів школи Колумбайн.

Що кажуть експерти (коментарі, зібрані після інциденту в Керчі):

Загальні причини:

жорстокість у родині;

жорстокість у школі (булінг з боку однокласників і учителів);

відсутність поваги до людського життя і свого власного;

відсутність або ж викривленість гуманітарної освіти;

релігійні культи і агресивні субкультури;

політичні причини;

тероризм

Олексій Васильєв, психолог-консультант:

– Чому стрілянина у школах буває, а в аптеках – ні? Кажуть, що це питання сформулював уперше американський психолог Беррес Скіннер. А відповідь така, що у школах «вчать», а в аптеках працює модель безумовного прийняття, бо будь-які рецепти там приймають без осуду.

Те, що на вигляд є «невмотивованим», насправді має свої причини і мотиви, от тільки «мстяться» не комусь конкретному, а «усім». Здебільшого це бажання піти, голосно «грюкнувши дверима», помстившись перед цим усьому світові через тих, хто просто у цей час у цьому місці. Напади, які ми сприймаємо як невмотивані, часто є символічною помстою усьому світу за те, що він не такий, яким би я хотів його бачити.

Олег Чабан, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця:

– Кількість агресії у світі просто зашкалює. Порятунком може бути тільки зміна світогляду. Сучасні ж люди є «наповненими» технологічно, але «пустими» морально. Зараз настав час, коли стара модель виховання померла, а її замінив віртуальних світ, у якому немає моралі.

«Стрілялки», на яких виросло вже не одне покоління, притлумили відчуття цінності життя як такого. Причому як свого власного, так і життя інших людей.

Має бути запущений глобальний превентивний механізм, який постійно звужуватиме коло причин, що призводять до появи індивідів без моралі і цінностей.