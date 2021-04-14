Захистити Україну зможе лише освічена нація 

(Рубрика «Точка зору»)

Сильна нація – розумна нація

Валуєвський циркуляр та Емський указ авторства Російської імперії (1863 та 1876 років) забороняли українській нації користуватися своєю літературною мовою.

Сталінський Голодомор часів СРСР (1932–1933) та одночасне «викорінення націоналістів» позбавив націю п'ятої частки населення – найбільш підприємливої, самостійної і творчої, хліборобів і науковців, письменників і господарників.

Я думаю, що якби це було зроблено, то зараз Україна була б набагато меншою. Я думаю, що лівий берег був би тут

Юрій Андропов, генеральний секретар ЦК КПСС в 1982–84 роках, кагебіст і кат, який втопив у крові угорську свободу в 1956 році, прагнув піти ще далі. Російський економіст Петро Авен в інтерв'ю московській газеті «Коммерсант» розповів таке:

«Якщо ви знаєте, у Андропова, коли він був генеральним секретарем, була ідея нової нарізки Союзу ... Вони вже думали в той час, що, можливо, почнуться сильні відцентрові рухи. У Андропова опрацьовувалося питання про нову нарізку країни на випадок, якщо щось буде розпадатися. Там очевидні ідеї – скажімо, дві України: Лівобережна та Правобережна. Я думаю, що якби це було зроблено, то зараз Україна була б набагато меншою. Я думаю, що лівий берег був би тут».

У всьому світі констатують, що намір російського керівництва – знищити українську державу. Проте насправді план ширший: знищити українську націю

Сьогодні кремлівські спадкоємці цих людожерів прасують танками воронезькі, білгородські та ростовські поля і перекидають штурмові бригади в Крим, щоб «відбити провокацію українських фашистів».

Методи інші – мета не змінилася. У наші дні не лише у Києві – в усьому світі констатують, що намір російського керівництва – знищити українську державу. Проте насправді план ширший: знищити українську націю.

Що можна цьому протиставити? Якими способами не лише витримати натиск, але й піти далі, до безпеки і добробуту?

У першу чергу – оборона та економіка, але найголовніше – освіта

Звичайно, зміцнювати Збройні сили. Кращими зарплатами, новітньою зброєю, ставленням до солдата як до громадянина у формі, а не як до гарматного мяса. Не наслідувати прикладів безжального радянського маршала Жукова, що устеляв трупами содатів поля Другої світової війни. Звичайно, піднімати економіку, насамперед подоланням корупції та введенням рівних умов для діяльності усіх бізнесів.

Але найголовніше – освічувати націю. Діти, молодь повинні знати історію українських страждань і українських перемог. Покоління, які будуватимуть європейську Україну, мають розуміти, хто друг, а хто ворог. Усвідомлювати, що за свободу треба боротися. Що честь треба відстоювати.

Ці покоління мають перевершити Корольова у космосі, Патона у технологіях, Амосова в медицині, Кличка у спорті.

На таке здатна лише освічена нація.

Саме це розуміє президент США Джозеф Байден. В часи пандемії, яка вже забрала життя сотень тисяч його співгромадян, він пропонує бюджет на наступний рік, в якому найбільше зростання – для системи освіти. Ця стаття має збільшитися на 40,8%, а медицина – «лише» на 23,1%. Саме освітою і, відповідно, освіченістю мають долатися в Америці виразки расизму, освічені американці зароблятимуть більше і скоротиться бідність, насильство, злочинність.

Розумне не гріх запозичувати. Не за горами і бюджет України 2022.

Освіченість, ученість, духовність не менше ніж Дніпро обома берегами, обєднують націю

У складні часи українська нація трималася не лише на героях, а й на поетах та ділових людях. Перші освічували серця, другі – розум.

У війні перемагає сильна нація. Створює собі безпеку і добробут, а отже надійний мир, розумна, освічена нація. Попри війну та вірус, час поновлювати у суспільстві ці наші традиційні чесноти – освіченість, ученість, духовність. Вони не менше, ніж Дніпро обома берегами, об'єднують націю.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

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