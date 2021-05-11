Стрілянина у школі в Росії: дев’ять загиблих, нападник – колишній учень. Усе, що відомо

Дев’ять людей, за оновленими даними, загинули внаслідок стрілянини у школі в Росії, який вчинив її колишній учень: вісім на місці події і ще одна поранена померла вже в лікарні. Це сталося в Казані, столиці республіки Татарстан у Поволжі. Правозахисники критикують чинну в Росії систему реєстрації зброї – свою рушницю 19-річний нападник легально зареєстрував напередодні до нападу. Також критики зазнає охорона шкіл у Росії: за повідомленнями, в тій гімназії, що зазнала нападу, на вході чергувала тільки літня вахтерка, а «охоронцем» був 62-річний чоловік.

Дані про стрілянину і її наслідки постійно змінювалися: спершу говорили і про дев’ять, і про одинадцять загиблих, і про те, ніби нападників було двоє й одного з них ліквідували.

Що сталося?

Урешті, за останніми даними, які подала пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова, загиблих у школі було вісім: сім учнів (четверо хлопців і три дівчини) і вчителька. Є повідомлення, що двоє з дітей загинули, вистрибнувши з вікон третього поверху.

Удень іще одна працівниця гімназії померла від поранень у лікарні. Крім того, 20 людей лишаються шпиталізованими, з них п’ять у вкрай тяжкому стані.

Напад стався посеред навчального дня в школі № 175 із більш ніж тисячею учнів; як пишуть російські агентства, на час нападу в ній було понад 700 дітей і близько 70 працівників. Крім стрілянини, яку влаштував нападник, лунали й вибухи – одні джерела говорять принаймні про один вибух, інші й про чотири. На фотографіях і відеозаписах ізсередини будівлі гімназії видно вибиті вибухом двері й шибки.

Інфографіка: Стрілянина в казанській школі (мапа)

Після повідомлень про стрілянину й вибухи у школі силовики влаштували спецоперацію для евакуації всіх, хто був у будівлі – адже спершу не було ясно навіть, скільки є нападників і чим вони озброєні. Людей евакуйовували й через вікна.

Школярів відвели до сусідніх дитсадків, поки силовики перевіряли будівлю школи. У Казані на якийсь час оголошували режим контртерористичної операції. Його запровадили в першу чергу на території навколо гімназії.

Хто нападник?

Нападник урешті виявився один, його затримали. Як повідомляють, це 19-річний колишній учень цієї ж школи на ім’я Ільназ Галявієв. Чотири роки тому він перейшов учитися до коледжу при Університеті управління «ТІСБІ». Але, як сказали в коледжі, у квітні його відрахували через академічну заборгованість: він тривалий час пропускав заняття і не з’явився на екзамени.

Причини нападу ще не відомі. В інтернеті пишуть про можливий мотив помсти своїй школі як одну з версій. Галявієву мають призначити комплексну психолого-психіатричну експертизу, щоб з’ясувати мотиви його дій.

За повідомленнями російських засобів інформації, за кілька днів до нападу Галявієв у своєму телеґрам-каналі, що мав назву «Бог», оприлюднив своє фото в бойовому обмундируванні й масці й заяви про те, що він має намір убивати людей, але без конкретних повідомлень про його плани. Зараз цей канал уже заблокований.

Силовики також здійснили обшук у його помешканні, бо були підозри, що там може бути вибухівка. Але її там не виявили.

Замовчати імена нападників?

А тим часом перша віцепрезидентка прокремлівської громадської організації «Російський фонд миру» Олена Суторміна заявила, що в Росії треба заборонити згадувати в засобах інформації імена тих, хто влаштовував стрілянину в школах.

«Для переважної більшості підлітків, які готують такі злочини, це своєрідний метод прославитися, заявити про себе і записати своє ім’я в історію. І ми бачимо в буквальному сенсі сьогодні інформаційну епідемію в молодіжному середовищі – наслідування шкільним стрільцям. Тому, на наш погляд, дієвою профілактикою залучення підлітків у цю субкультуру буде заборона на згадування імен шкільних стрільців у засобах масової інформації», – заявила Суторміна.

За її словами, найближчим часом ініціатива буде направлена до профільного комітету Держдуми Росії з безпеки.

Перші наслідки

Після нападу в Казані було скасоване навчання другої зміни в усіх школах міста. Закритими залишаться школи й 12 травня.

Також на 12 травня в Татарстані оголошений день жалоби. Уряд республіки повідомив, що готує виплати потерпілим: по 1 мільйону рублів (нині це майже 373 тисячі гривень) родинам загиблих, по 400 тисяч рублів (понад 149 тисяч гривень) тим, хто зазнав важких чи середніх поранень, і по 200 тисяч рублів (понад 74,5 тисячі гривень) потерпілим із легкими пораненнями.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про «вбивство двох і більше осіб».

Питання про доступність зброї

У зв’язку зі стріляниною в Росії знову порушують питання про доступність зброї. Адже, як підтвердив Мінніханов, нападник мав свою рушницю легально. За повідомленнями засобів інформації, він отримав на неї ліцензію наприкінці квітня.

Через це президент Росії Володимир Путін доручив терміново розглянути питання про те, щоб зробити суворішими правила цивільного обігу зброї. Таке розпорядження, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, уже віддане голові «Росгвардії» – структури, створеної на базі Внутрішніх військ МВС Росії, яка, серед іншого, відповідає за обіг зброї в Росії, – Вікторові Золотову. У «Росгвардії» відповіли, що виконають це доручення.

У Державній думі Росії вже повідомили, що найближчим часом зберуть засідання робочої групи щодо контролю за обігом зброї, а тим часом на розгляді вже перебуває кілька ініціатив щодо того, щоб зробити суворішими правила видачі ліцензій на зброю. А уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила про необхідність підняти вік для права володіння зброєю, як правило, до 21 року з нинішніх 18 (щоправда, в 2018-му, коли сталася стрілянина в коледжі в окупованій Керчі, яку в Москві вважають «частиною Росії», більш ніж із 20 загиблими, вона пропонувала підняти цей вік до 25 років).

У Татарстані ж тим часом повідомили про «комплексну перевірку» всіх власників зброї на території цієї республіки.

І питання про охорону шкіл

Іще одним моментом, про який говорять нині в Росії, є безпека навчальних закладів. Адже в цій країні за останні роки сталося близько десятка випадків стрілянини чи різанини в школах із пораненими чи й загиблими, плюс згаданий напад у Керчі під російською владою.

За словами радника голови «Росгвардії», депутата Держдуми Олександра Хінштейна, гімназія в Казані не мала реальної охорони – тільки «тривожну кнопку» виклику «Росгвардії» в чергової літньої вахтерки. Сама школа заявила, що охоронець таки був – 62-річний чоловік. За повідомленнями преси, кілька років тому цю гімназію охороняло приватне охоронне підприємство, але воно перестало працювати там через проблеми з оплатою.

Як повідомили в пресслужбі президента Татарстану, вхідні двері школи відкриваються за допомогою картки, якої нападник не мав, тож він почав стріляти в двері й поранив і вахтерку, і літнього охоронця, який був поруч, але ті все ж зуміли натиснути кнопку.

Тепер органи влади цілої низки регіонів Росії вже доручили посилити заходи безпеки в школах своїх регіонів, а також здійснити заходи на протидію тероризмові – серед таких заходів називають, зокрема, бесіди зі школярами й їхніми батьками про прояви екстремізму і запобігання йому або про поведінку при терактах.