11 травня в Казані сталася стрілянина в школі №175. Пресслужба президента Татарстану повідомляє про вісьмох загиблих: семеро учнів восьмого класу – четверо хлопців і троє дівчат, а також вчителька. Ще 16 людей – у лікарні.
До місця події приїхали екстрені служби, включно із загонами ФСБ і ОМОН. Людей евакуювали із вікон. Спочатку правоохоронці повідомляли, що нападників було двоє. МВС пізніше заявило, що нападник був один, його затримали.
Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від дев’яти до 13 людей.
Багато шкіл Казані рекомендували забрати дітей додому. У місті запровадили режим контртерористичної операції. 12 травня в Татарстані оголосили траур.
Слідчий комітет у Республіці Татарстан порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – «вбивство».
Школа №175 розташована по вулиці Джаудата Файзі, 8. За даними на сайті школи, в ній навчаються більш ніж тисяча дітей, працюють 57 педагогів.
До місця події приїхали екстрені служби, включно із загонами ФСБ і ОМОН. Людей евакуювали із вікон. Спочатку правоохоронці повідомляли, що нападників було двоє. МВС пізніше заявило, що нападник був один, його затримали.
Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від дев’яти до 13 людей.
Багато шкіл Казані рекомендували забрати дітей додому. У місті запровадили режим контртерористичної операції. 12 травня в Татарстані оголосили траур.
Слідчий комітет у Республіці Татарстан порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – «вбивство».
Школа №175 розташована по вулиці Джаудата Файзі, 8. За даними на сайті школи, в ній навчаються більш ніж тисяча дітей, працюють 57 педагогів.
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