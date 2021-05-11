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11 травня 2021, Київ 15:04
Фотогалереї

Фоторепортаж: стрілянина в казанській школі. Що відомо

11 травня в Казані сталася стрілянина в школі №175. Пресслужба президента Татарстану повідомляє про вісьмох загиблих: семеро учнів восьмого класу – четверо хлопців і троє дівчат, а також вчителька. Ще 16 людей – у лікарні.

До місця події приїхали екстрені служби, включно із загонами ФСБ і ОМОН. Людей евакуювали із вікон. Спочатку правоохоронці повідомляли, що нападників було двоє. МВС пізніше заявило, що нападник був один, його затримали.

Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від дев’яти до 13 людей.

Багато шкіл Казані рекомендували забрати дітей додому. У місті запровадили режим контртерористичної операції. 12 травня в Татарстані оголосили траур.
Слідчий комітет у Республіці Татарстан порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – «вбивство».

Школа №175 розташована по вулиці Джаудата Файзі, 8. За даними на сайті школи, в ній навчаються більш ніж тисяча дітей, працюють 57 педагогів.
Співробітники ФСБ та спеціального загону швидкого реагування (СОБР) біля школи №175
1 Співробітники ФСБ та спеціального загону швидкого реагування (СОБР) біля школи №175
Автомобілі &laquo;швидкої допомоги&raquo; і правоохоронних органів
2 Автомобілі «швидкої допомоги» і правоохоронних органів
Співробітники поліції біля школи №175
3 Співробітники поліції біля школи №175
Начальник Головного управління МНС Росії у Республіці Татарстан Рафіс Хабібуллін (ліворуч) і президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов (в центрі) біля школи №175
4 Начальник Головного управління МНС Росії у Республіці Татарстан Рафіс Хабібуллін (ліворуч) і президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов (в центрі) біля школи №175
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