Росія: влада уточнила кількість жертв нападу на школу в Казані

Внаслідок стрілянини у школі в столиці російського Татарстану Казані загинули семеро дітей і одна вчителька, повідомляє місцева влада.

Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від дев’яти до 13 людей.

За твердженням президента Татарстану Рустама Мінніханова та міністерства внутрішніх справ, загиблі діти – учні восьмого класу. Ще 16 людей у лікарні.

Також місцева влада заперечила попередні повідомлення про двох нападників. Як заявляють силовики, нападник був один, він затриманий.

Напад на школу в Казані стався вранці 11 травня. За твердженням президента Татарстану, наразі безпека в школі відновлена.