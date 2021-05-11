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11 травня 2021, Київ 15:01
Новини | Міжнародні

Росія: влада уточнила кількість жертв нападу на школу в Казані

Як заявляють силовики, нападник був один, він затриманий

Внаслідок стрілянини у школі в столиці російського Татарстану Казані загинули семеро дітей і одна вчителька, повідомляє місцева влада.

Раніше російські агентства з посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від дев’яти до 13 людей.

За твердженням президента Татарстану Рустама Мінніханова та міністерства внутрішніх справ, загиблі діти – учні восьмого класу. Ще 16 людей у лікарні.

Також місцева влада заперечила попередні повідомлення про двох нападників. Як заявляють силовики, нападник був один, він затриманий.

Напад на школу в Казані стався вранці 11 травня. За твердженням президента Татарстану, наразі безпека в школі відновлена.

Вісім людей загинули внаслідок стрілянини в казанській школі. Відео з місця трагедії
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Вісім людей загинули внаслідок стрілянини в казанській школі. Відео з місця трагедії

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