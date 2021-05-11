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11 травня 2021, Київ 11:58
Новини | Міжнародні

У Росії стався напад на школу, є загиблі і поранені

Напад стався у школі-гімназії №175 у Казані, Росія

У столиці російського регіону Татарстан Казані зранку 11 травня стався напад на школу, внаслідок якого є загиблі і поранені. Про це повідомляють російські інформагенції.

Згідно з цими повідомленнями, напад стався в школі-гімназії №175 на східній околиці Казані. Нападників було двоє, згодом у будівлі пролунав вибух.

За повідомленням телеканалу «Россия 24», зі зброєю до будівлі увірвалися двоє учнів цієї школи, один із нападників уже затриманий.

Наразі є підтверджена інформація про загибель щонайменше восьми школярів і одного вчителя. Госпіталізовані 12 дітей і один дорослий.

Зі школи відбувається евакуація учнів.

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