У Росії ховають жертв нападу на школу в Казані

У столиці російського регіону Татарстан Казані 12 травня ховають загиблих під час стрілянини в школі № 175. У Татарстані оголошено день жалоби, всі школи Казані сьогодні закриті.

Усю ніч після трагедії люди несли до імпровізованого меморіалу біля школи квіти, записки і м’які іграшки.

Напад на школу стався 11 травня. Загинули дев’ять людей – семеро школярів і дві вчительки. Кілька поранених залишаються в лікарнях в дуже тяжкому стані.

Підозрюваний, 19-річний Ільназ Галявієв, затриманий. Раніше він навчався в цій школі, але останні 4 роки навчався в коледжі, з якого недавно був відрахований. Слідчі з’ясовують мотиви вчинку. Уповноважена з прав дитини в Татарстані розповіла, що Галявієв не перебував на обліку і ніколи не притягувався за правопорушення.

За даними влади, у Галявієва була легально зареєстрована рушниця. Після стрілянини президент Росії Володимир Путін доручив терміново опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.