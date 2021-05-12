У російському регіоні Татарстан оголошена жалоба за загиблими під час нападу на школу

Російський регіон Татарстан 12 травня перебуває в жалобі за сімома дітьми і двома дорослими, які загинули 11 травня внаслідок нападу на школу в столиці краю, місті Казань.

Поранень зазнали ще 20 людей, восьмеро з них перебувають у тяжкому стані.

Нападник, 19-річний випускник цього навчального закладу, був затриманий. Незадовго до нападу він легально купив зброю.

Влада Татарстану обіцяє виплатити родинам загиблих по мільйону рублів, а президент Росії Володимир Путін доручив посилити правила використання зброї серед цивільного населення (після стрілянини в технікумі в окупованій Росією Керчі в 2018 році він доручав те ж саме, але зрештою ці правила навіть пом’якшили).