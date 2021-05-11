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11 травня 2021, Київ 21:08
Новини | Міжнародні

Медики в Газі заявили про 26 загиблих внаслідок обстрілів, Ізраїль – про двох

У ніч на 11 травня по території Ізраїлю були випущені близько 200 ракет. Зі свого боку, армія оборони Ізраїлю атакувала понад 100 військових об’єктів палестинців

В Ізраїлі дві літні жительки Ашкелона загинули в результаті ракетного обстрілу з боку Смуги Гази, повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на поліцію і медиків. У лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доправили кілька десятків постраждалих.

У ніч на 11 травня по території Ізраїлю були випущені близько 200 ракет. Частину з них перехопила система «Залізний купол». Відповідальність за обстріли взяли на себе радикальні угруповання «Хамас» і «Ісламський джихад».

Зі свого боку, армія оборони Ізраїлю атакувала понад 100 військових об’єктів палестинців. Палестинські ЗМІ повідомили про загибель 26 людей, зокрема дев’яти дітей, і поранення 120.

Ізраїльська сторона стверджує, що вела прицільний вогонь по об’єктах радикальних угруповань. Частина з них перебувала поруч із житловими будинками.

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«Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.

США і ЄС засудили ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль.

Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)
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Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)

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Сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями в Єрусалимі, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, почалися через протести палестинців проти виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям.

Понад 70 палестинців оскаржують у суді наказ про виселення в справі, яка тягнеться вже роками. Слухання було призначене на 10 травня, але його врешті перенесли на невизначений час.

Нові сутички ізраїльської поліції і палестинців в Єрусалимі (відео)
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Нові сутички ізраїльської поліції і палестинців в Єрусалимі (відео)

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Дії ізраїльських силовиків у перебігу сутичок засудила сусідня Йорданія, яка є офіційним опікуном ісламських святинь, що нині стоять на Храмовій горі, зокрема й мечеті Аль-Акса.

Поліція також заборонила євреям прохід до цього місця напередодні традиційного «Маршу з прапорами» єврейських націоналістів на День Єрусалиму, який цього року святкували 10 травня (дата встановлена за традиційним юдейським календарем на 28-й день місяця іяра і за звичним григоріанським припадає в різні роки на різні дати). В перебігу цього маршу його учасники традиційно проходять через Мусульманський квартал Старого міста, що мусульмани вважають провокацією.

Становище в Ізраїлі розглянула на терміновому закритому засіданні Рада безпеки ООН, але після цього засідання не було оголошено ніякої заяви. За повідомленнями, 15 країн-членів іще продовжують узгоджувати її текст.

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