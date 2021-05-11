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11 травня 2021, Київ 12:00
Новини | Політика

МЗС України засудило спалах насильства в Єрусалимі та Смузі Гази

10 травня екстремістське угруповання «Хамас» випустило в бік Єрусалиму сім ракет

Міністерство закордонних справ України 11 травня оприлюднило заяву щодо подій в Ізраїлі та Смузі Гази.

«Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися», – заявили в дипломатичному відомстві.

МЗС зазначило, що визнає «право Ізраїлю на самооборону», але водночас закликало всі сторони конфлікту утриматися під подальшого насильства.

Палестинські медики в Смузі Гази раніше заявили про 20 загиблих, із них дев’ять дітей.

10 травня, коли Ізраїль святкував День Єрусалиму – річницю взяття під контроль Східного Єрусалиму в перебігу арабсько-ізраїльської війни 1967 року, – екстремістське угруповання «Хамас» випустило в бік Єрусалиму сім ракет.

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У місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Ізраїльські військові у відповідь завдали повітряних ударів по пускових установках і інших об’єктах бойовиків «Хамасу» на півночі Смуги Гази.

Таким чином «Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.

Також і США засудили ці ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль.

Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)
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Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)

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Сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями в Єрусалимі, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, почалися через протести палестинців проти виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям.

Понад 70 палестинців оскаржують у суді наказ про виселення в справі, яка тягнеться вже роками. Слухання було призначене на 10 травня, але його врешті перенесли на невизначений час.

Палестинський Червоний півмісяць – ісламська версія Червоного хреста – повідомив, що поранень зазнали 305 палестинців, 228 із них потрапили до лікарень, семеро в серйозному статі. Ізраїльська поліція повідомила про поранення 21 свого працівника, з яких троє були шпиталізовані. Працівники швидкої допомоги також повідомили про поранення чи травми семи цивільних ізраїльтян.

Увечері 10 травня сутички спалахнули знову.

Нові сутички ізраїльської поліції і палестинців в Єрусалимі (відео)
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Нові сутички ізраїльської поліції і палестинців в Єрусалимі (відео)

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Дії ізраїльських силовиків у перебігу сутичок засудила сусідня Йорданія, яка є офіційним опікуном ісламських святинь, що нині стоять на Храмовій горі, зокрема й мечеті Аль-Акса.

Поліція також заборонила євреям прохід до цього місця напередодні традиційного «Маршу з прапорами» єврейських націоналістів на День Єрусалиму, який цього року святкували 10 травня (дата встановлена за традиційним юдейським календарем на 28-й день місяця іяра і за звичним григоріанським припадає в різні роки на різні дати). В перебігу цього маршу його учасники традиційно проходять через Мусульманський квартал Старого міста, що мусульмани вважають провокацією.

Становище в Ізраїлі розглянула на терміновому закритому засіданні Рада безпеки ООН, але після цього засідання не було оголошено ніякої заяви. За повідомленнями, 15 країн-членів іще продовжують узгоджувати її текст.

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