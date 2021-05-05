Ізраїль: Нетаньягу знову не зміг створити урядову коаліцію

Прем’єр-міністр Ізраїлю знову не зміг створити урядову коаліцію. У ніч на середу у лідера партії «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу закінчився термін мандату на формування уряду. Прем’єр поінформував про це президента країни Реувена Рівліна і повернув йому мандат на формування кабінету міністрів.

Президент може повернути мандат Кнесету – парламенту Ізраїлю. У цьому випадку Кнесет розпустять і проведуть у країні нові вибори – п'яті за два роки. Рівлін також може передати мандат новому кандидату на формування уряду. На це відводиться 28 днів.

Одним з кандидатів може стати Яір Лапід, голова партії «Єш Атід». Раніше Лапід був соратником Бені Ганца, лідера лівоцентристського блоку «Кахоль Лаван». Нетаньягу може рекомендувати президенту передати мандат правому політику і колишньому однопартійцю Нафталі Беннету. Перед останніми виборами він організував свою партію «Ха-Ямін ха-Хадаш» («Нові праві»).

Політична криза в Ізраїлі триває два роки. За цей час в країні чотири рази проходили парламентські вибори. Після виборів у квітні і вересні 2019 року коаліцію сформувати не вдалося.

Після виборів у березні 2020 року було створено коаліцію на чолі з Біньяміном Нетаньягу. Розпалася вона у грудні. Тоді партнери по коаліції Нетаньягу і Ганц не змогли домовитися про держбюджет на 2021 рік. Нетаньяху відмовився затверджувати бюджет через пандемію.

Згідно з домовленостями, Ганц повинен був стати прем’єром восени 2021 року. Критики Нетаньягу стверджують, що прем’єр не затвердив бюджет, оскільки хотів перешкодити своєму суперникові очолити уряд.

Останні вибори до Кнесету відбулися у березні 2021 року за рекордно низької явки виборців.

Відносно Нетаньягу в Ізраїлі провадиться судовий розгляд за звинуваченням у корупції. Прем’єр усі звинувачення на свою адресу відкидає.