Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу спробувати сформувати уряд

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив прем’єр-міністру країни Біньяміну Нетаньягу спробувати сформувати уряд після четвертих за два років виборів, у яких не вдалося визначити абсолютного переможця.

Рівлін повідомив про своє рішення на тлі судового процесу над Нетаньягу, якого звинувачують у корупції.

Президент заявив, що Нетаньягу отримав найбільше підтримки від 13 груп, які представляли парламент у переговорах після виборів.

«Жоден з кандидатів не має реалістичного шансу на формування уряду, який матиме довіру від Кнессету», – сказав Рівлін.

Він вважає, що Нетаньягу має «трохи більший шанс» сформувати уряд, хоча вибір був «не простим рішенням з моральної та етичної точки зору».

Партія Нетаньягу «Лікуд» здобула найбільше голосів на виборах. Вона отримала 30 мандатів зі 120. Далі йде партія «Атід» з 17 місцями в парламенті. Ця політична сила виключає можливість коаліції з «Лікуд». Третє місце посіла консервативна релігійна партія «Шас» з дев’яти мандатами.

Щоб здобути більшість у Кнессеті, партія повинна мати 61 місце.

Нетаньягу найдовше в історії Ізраїлю перебуває на посаді прем’єра. Він очолює уряд з 2009 року. До цього він працював прем’єром у 1996-1999 роках. Він має до шести тижнів, щоб сформувати нову коаліцію.

Прем’єра звинувачують у тому, що він приймає щедрі подарунки від багатих друзів і домагається схвалення регулюючих органів для медіамагнатів в обмін на сприятливе висвітлення подій.

71-річний Нетаньягу назвав своє судове переслідування політичним «полюванням на відьом».