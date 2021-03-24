Екзит-поли не визначили абсолютного переможця на парламентських виборах в Ізраїлі

На четвертих за два роки парламентських виборах в Ізраїлі за допомогою екзит-полів не вдалося назвати абсолютного переможця голосування, що відбулося 23 березня. Це підвищує ймовірність продовження політичної кризи і затяжних переговорів щодо формування уряду.

Опитування, проведені на трьох основних телеканалах країни, дали Біньямінові Нетаньягу, який прагне продовжити своє 12-річне правління на посаді прем’єра, з його партією «Лікуд» та трьома союзниками у блоці 53-54 місця в Кнесеті. Перевага над суперниками «базується» на потенційній підтримці партії «Яміна» Нафталі Беннета, ексміністра оборони, якій екзит-поли дали 7-8 місць.

Противники Нетаньягу, за даними екзит-полів, набирають 59 місць у 120-місному парламенті.

Якщо офіційні результати підтвердять попередні, то обом сторонам доведеться вмовити Беннета сформувати більшість з не менше ніж 61 місця.

Беннетт, який розділяє жорстку націоналістичну ідеологію Нетаньягу, дав зрозуміти, що буде відкритий до співпраці зі своїми суперниками, якщо йому дадуть можливість стати прем’єр-міністром.

Останні троє виборів призвели до складних переговорів щодо коаліції, і непевний результат останнього голосування, проведеного за два тижні до суду над Нетаньягу за звинуваченнями у хабарництві та корупції, які він заперечує, може спровокувати і безпрецедентні п’яті вибори поспіль.