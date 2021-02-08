Ізраїль: Нетаньягу не визнав себе винним за звинуваченням у корупції

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не визнав себе винним за звинуваченням у корупції. Судовий процес у справі відновився за шість тижнів до виборів, на яких Нетаньягу сподівається перемогти.

«Я підтверджую письмову відповідь, представлену від мого імені», – засвідчив Нетаньягу в суді 8 лютого.

Він мав на увазі документ, який його адвокати передали суду, в якому вони стверджували, що він не винен за звинуваченнями у хабарництві, зловживанні довірою та шахрайстві.

Нетаньягу звинувачують у тому, що він приймає щедрі подарунки від багатих друзів і домагається схвалення регулюючих органів для медіа-магнатів в обмін на сприятливе висвітлення подій.

71-річний прем’єр-міністр назвав своє судове переслідування політичним «полюванням на відьом».

Судовий процес почався дев’ять місяців тому, але згодом був відкладений через пандемію.

У той час Нетаньягу щойно отримав політичну перемогу, сформувавши коаліційний уряд зі своїм конкурентом на виборах Бенні Ганцем. Але в грудні ця коаліція розпалася.

23 березня в Ізраїлі відбудуться четверті менш ніж за два роки парламентські вибори, а дії Нетаньягу у зв’язку з кризою COVID-19 і його ймовірні проблеми з корупцією викликають щотижневі протести проти нього.

Нетаньягу є прем’єр-міністром Ізраїлю з 2009 року після першого терміну з 1996 по 1999 рік.