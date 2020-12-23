В Ізраїлі через саморозпуск парламенту пройдуть четверті за 2 роки вибори

Парламент Ізраїлю, Кнесет, достроково саморозпустився і припинив роботу з півночі 23 грудня. У країні пройдуть четверті за два роки парламентські вибори, вони повинні відбутися 23 березня 2021 року.

Це сталося після того, як коаліційному уряду не вдалося вчасно ухвалити бюджет держави.

В Ізраїлі з 2019 року триває політична криза, викликана приблизно рівною кількістю місць у парламенті, одержаних правими і лівими партіями.

За підсумками виборів в квітні і вересні 2019 року депутатам не вдавалося сформувати уряд.

За ізраїльським законодавством, право сформувати уряд отримує лідер партії, що отримала найбільше голосів. Він повинен заручитися підтримкою 61 депутата.

Навесні 2020 року партіям вдалося сформувати коаліційний уряд, в якому чинний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу і лідер блоку «Кахоль-Лаван», колишній начальник Генштабу ізраїльської армії Бені Ганц мали по черзі очолювати уряд.

Однак розбіжності в коаліції призвели до неможливості ухвалити державні бюджети на 2020 і 2021 роки. Нетаньягу і Ганц звинувачують у дострокових виборах один одного.