Прем’єрові Ізраїлю висунули звинувачення в корупції

Генеральна прокуратура Ізраїлю офіційно висунула звинувачення в корупції прем’єр-міністру Біньямінові Нетаньягу.

Очікується, що голова уряду найближчим часом виступить зі зверненням.

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт 21 листопада звинуватив Нетаньягу в шахрайстві, зловживанні довірою, а також у хабарництві в трьох різних скандалах.

Ізраїльські державні службовці зобов’язані подавати у відставку, якщо їм висувають обвинувачення в злочині, але цей закон не стосується прем’єр-міністра.

Однак це вперше прем’єр-міністра Ізраїлю звинувачують у скоєнні злочину.

Мандельбліт заявив, що обвинувальний акт був «важким рішенням», заснованим виключно на професійних міркуваннях.

Про те, що прем’єра збираються звинуватити в корупції по трьох справах, стало відомо в лютому. Прокурори тоді повідомили, що Нетаньягу приймав подарунки від заможних бізнесменів на сотні тисяч доларів, а також надавав послуги представникам медіабізнесу в обмін на більш позитивне висвітлення своєї діяльності в пресі.

Нетаньягу всі звинувачення на свою адресу відкидав.

Повідомлення про звинувачення прем’єра надійшло на тлі політичної кризи в Ізраїлі. Після повторних парламентських виборів у вересні країні, як і раніше, не вдається сформувати новий уряд. Ані Нетаньягу, ані його суперник Бені Ганц не змогли сформувати владну коаліцію. Це означає, що в країні можуть бути призначені нові вибори – треті за останній час.