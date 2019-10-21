Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Жовтень 2019, Київ 21:13
Новини | Міжнародні

Нетаньягу припинив спроби сформувати новий уряд Ізраїлю

Спершу президент Ізраїлю Реувен Рівлін (у центрі) доручив створення уряду прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу (ліворуч). Тепер він планує дати таку можливість лідеру центристів Бені Ґатцу

Дивитись коментарі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про відмову від спроб створити новий уряд після того, як йому не вдалося сформувати коаліцію за результатами парламентських виборів.

Нетаньягу, який очолює праву партію «Лікуд», повідомив, що повертає мандат президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.

За словами самого Рівліна, тепер він проведе консультації з представниками різних політичних партій і повідомить їм про свій намір доручити створення нового уряду опоненту Нетаньягу Бені Ґантцу.

Заява Рівліна пролунала після другої упродовж тижня зустрічі з Нетаньягу та лідером центристської «Синьо-білої» партії Бені Ґатцом.

Вибори до ізраїльського парламенту (Кнесету) відбулися 17 вересня. Партія «Лікуд» здобула 31 місце в парламенті, «Синьо-білі» – 33. Всього в Кнесеті 120 місць, тому жодна політична сила не може сформувати уряд самостійно.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG