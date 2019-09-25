Зеленський зустрівся з представниками єврейських організацій США

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку 25 вересня зустрівся з представниками єврейських організацій США, інформує офіційний сайт глави держави.

«Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю», – сказав Зеленський та попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

Президент назвав провокацією «розкручування теми антисемітизму в Україні». «Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості», – наголосив Зеленський.

Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією, вказано в повідомленні.

Раніше під час перебування у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади США, де подякував їм за підтримку України. Зеленський назвав американських українців «нашими найкращими дипломатами, нашими лобістами».