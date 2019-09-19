Ізраїль: суперник Нетаньягу з центристської партії відмовився вступати в коаліцію з ним

Центристська партія «Синьо-білі» відхилила пропозицію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу об’єднати сили у коаліції.

«Ми не увійдемо в коаліцію, очолювану Нетаньягу», – заявив 19 вересня один із лідерів «Синьо-білих» Моше Яалон на заході, в якому взяв участь лідер партії Бенні Гантц.

У відеоповідомленні 19 вересня Нетаньягу закликав Гантца разом створити уряд єдності після того, як на виборах 17 вересня – других за п’ять місяців – не було переможця, який би самостійно міг сформувати уряд.

Партія Гантца, тим не менше, на два місця випереджає праву партію Нетаньягу «Лікуд» – свідчать результати виборів, оприлюднені ізраїльськими ЗМІ.

Гантц, колишній командувач армії, заявив, що він має бути прем’єр-міністром в уряді широкої коаліції, але неодноразово виключав його формування з Нетаньягу, посилаючись на висунення звинувачень у корупції проти прем’єр-міністра.

Нетаньягу заперечує будь-які протиправні дії.