Повторні вибори в Ізраїлі: Нетаньягу бореться за п’ятий термін

В Ізраїлі 17 вересня відбуваються повторні парламентські вибори, на яких прем’єр-міністр Бінямін Нетаньягу бореться за рекордний п’ятий термін на посаді (і четвертий поспіль).

Останні соцопитування показали, що партія Нетаньягу «Лікуд» і центристська партія «Синьо-білі» його головного суперника – Бенні Гантца – можуть отримати приблизно однакову кількість голосів.

Парламент Ізраїлю (Кнесет) у травні цього року ухвалив рішення про саморозпуск після того, як прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу вперше в історії країни не вдалося сформувати коаліцію у відведений термін. Нові, повторні вибори в Кнесет були призначені на 17 вересня.

За підсумками виборів у Кнесет, які відбулися 9 квітня, очолювана Нетаньягу партія «Лікуд» і новий центристський блок «Синьо-білі» отримали по 35 депутатських мандати (зі 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах у парламент Нетаньягу забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

Основною проблемою, яка призвела до кризи, стала неможливість Нетаньягу домовитися з Авігдором Ліберманом – лідером партії «Наш дім – Ізраїль», за яку голосують переважно вихідці з країн колишнього СРСР. Нетаньягу відмовився підтримати пропозицію Лібермана виступити з законом, який дав би можливість призивати в армію ортодоксальних євреїв.

У липні Нетаньягу побив рекорд тривалості роботи на посаді прем’єр-міністра. Він очолює уряд Ізраїлю з 2009 року. Нетаньягу утримує відносно високу популярність, незважаючи на відкрите проти нього кримінальне провадження. Ізраїльський прем’єр користується підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа, серед важливих зовнішньополітичних кроків якої – перенесення посольства США в Єрусалим і визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.