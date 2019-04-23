Ізраїль збирається назвати поселення на Голанах на честь Трампа

Ізраїль збирається назвати нове поселення на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа. Про заявив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Таким чином країна має намір висловити подяку президенту США за його «історичне рішення» визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами, зазначив Нетаньяху.

22 березня​ Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Країни Заходу розкритикували ці слова. Проти також виступили члени Ліги арабських держав.

25 березня Трамп офіційно прийняв відповідне рішення.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.