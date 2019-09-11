Нетаньягу заявив про намір анексувати частину Західного берега

Ізраїль має намір анексувати частину територій окупованого Західного берега на кордоні з Йорданією, якщо на виборах через тиждень переможе нинішній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Голова уряду Ізраїлю заявив, що встановить суверенітет Ізраїлю над долиною річки Йордан і північною частиною Мертвого моря.

Таке рішення буде схвально сприйняте правими партіями, з якими Нетаньягу доведеться співпрацювати при створенні коаліційного уряду. У той же час прем’єр-міністр зустріне спротив із боку опозиційно налаштованих до нього палестинців.

Вибори в Ізраїлі заплановані 17 вересня.

Ізраїль встановив контроль над Західним берегом Йордану разом зі Східним Єрусалимом, Газою і сирійськими Голанськими висотами в ході шестиденної війни в червні 1967 року. Анексія Східного Єрусалиму була оформлена юридично в 1980 році. Через рік формально була проведена і анексія Ізраїлем Голанських висот. Міжнародне співтовариство кілька десятиліть не визнавало цих актів.

Президент США Дональд Трамп визнав ізраїльськими і Східний Єрусалим, і Голанські висоти, відмовившись від колишньої зовнішньополітичної лінії США на Близькому Сході.