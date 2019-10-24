Уряд Ізраїлю сформує опонент Нетаньягу

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив лідеру опозиційного блоку «кахоль-Лаван» Бенні Ганцу сформувати коаліційний уряд. Як зазначає Jerusalem Post, у політика є на це 28 днів. Якщо нова парламентська коаліція не буде сформована, в країні можуть пройти треті за рахунком вибори за рік.

Переговори «кахоль-Лаван» і партії «Лікуд» Беньяміна Нетаньягу призначені на четвер, 24 жовтня. У своїй заяві «Лікуд» повторив свій заклик до широкого коаліційного уряду.

21 жовтня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не може сформувати уряд в термін і передав мандат президентові. Протягом останніх 11 років доручення скласти уряд отримував лідер партії «Лікуд».

Вибори в ізраїльський парламент (Кнесет) відбулися 17 вересня. Партія «Лікуд» отримала 31 місце в парламенті, «кахоль-Лаван» – 33. Всього в Кнесеті 120 місць, тому жодна політична сила не може сформувати уряд самостійно.