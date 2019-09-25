Новий уряд Ізраїлю формуватиме Нетаньягу – рішення президента Рівліна

Новий уряд Ізраїлю після виборів до парламенту країни формуватиме чинний прем’єр-міністр і лідер партії «Лікуд» Біньямін Нетаньягу. Таке рішення ухвалив президент Ізраїлю Реувен Рівлін після консультацій із парламентськими фракціями.

Під час свого виступу перед пресою Рівлін заявив, що Нетаньягу має більше шансів на формування кабінету міністрів, ніж другий претендент, лідер партії «Синьо-білі» Бені Ганц. Президент зазначив, що партії мають досягнути компромісу.

Нетаньягу має 28 днів на формування уряду. У разі, якщо цього часу йому забракне, він може просити про продовження терміну на два тижні.

Вибори до ізраїльського парламенту (Кнесету) відбулися 17 вересня. Партія «Лікуд» здобула 31 місце в парламенті, «Синьо-білі» – 33. Всього в Кнесеті 120 місць, тому жодна політична сила не зможе сформувати уряд самостійно.