Нетаньягу і Ганц обговорюють можливість ротації на посаді прем’єра Ізраїлю

В Ізраїлі 23 вересня відбувся перший раунд переговорів прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і його політичного опонента Бені Ганца про можливе формування уряду національної єдності, в якому вони могли б обіймати посаду прем’єра по черзі.

Ані партія Нетаньягу «Лікуд» із союзниками, ані прихильники Ганца із партії «Синьо-білі» не набрали за підсумками виборів у Кнесет, що відбулися минулого тижня, необхідної для формування кабінету міністрів більшості. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін запропонував політичним опонентам домовитися про «велику коаліцію», щоб вийти з глухого кута.

Після зустрічі в резиденції президента Нетаньягу і Ганц оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили, що ведуть переговори про єдиний уряд. За їхніми словами, 24 вересня зустріч проведуть їхні представники, а 25 вересня Нетаньягу і Ганц знову зустрінуться з Рівліном.

Раніше Ганц, колишній командувач армії, заявив, що він має бути прем’єр-міністром в уряді широкої коаліції, але неодноразово виключав його формування з Нетаньягу, посилаючись на висунення звинувачень у корупції проти прем’єр-міністра.

Нетаньягу заперечує будь-які протиправні дії.