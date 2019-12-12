В Ізраїлі відбудуться треті за рік парламентські вибори

Ізраїльський Кнесет ухвалив рішення про саморозпуск і призначив нові парламентські вибори на 2 березня 2020 року.

Опівночі 12 грудня в країні сплив термін формування коаліції в Кнесеті, але партійні фракції знову не змогли про це домовитися. Таким чином, наступні вибори стануть вже третіми в Ізраїлі за рік.

У квітні 2019 року в Ізраїлі відбулися вибори, за підсумками яких партія «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і опозиційна «Кахоль-Лаван» («Біло-сині») Бені Ганца здобули по 35 місць у парламенті, що складається зі 120 депутатів.

Прем’єр не зміг вчасно сформувати урядову коаліцію, після чого Кнесет вперше в історії Ізраїлю призначив повторні парламентські вибори. Вони відбулися 17 вересня, на них «Кахоль-Лаван» отримала 33 місця в парламенті, а «Лікуд» – 32.