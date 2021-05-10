Насильство в Єрусалимі: «Хамас» «перетнув червоні лінії», обстрілявши Ізраїль ракетами – Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що палестинський ісламістський рух «Хамас» перетнув «червоні лінії», обстрілявши територію Ізраїлю своїми ракетами, запущеними зі Смуги Гази в бік Єрусалиму.

«Терористичні організації в Газі перетнули червону лінію ввечері Дня Єрусалиму, запустивши ракети в бік Єрусалиму. Ізраїль відповість із великою силою», – сказав він.

Ізраїльські військові у відповідь завдали повітряних ударів по пускових установках і інших об’єктах бойовиків «Хамасу» на півночі Смуги Гази.

Серед загиблих бойовиків і один із їхніх чільних командирів, повідомили місцеві органи влади, яких цитує Агентство «Франс-прес».

Крім того, палестинські медики в Смузі Гази заявили про 20 загиблих, із них дев’ять дітей. За цими повідомленнями, принаймні сім із загиблих, із них троє дітей, були членами однієї родини, в дворі будинку якої стався вибух. Але наразі не ясно, чи йшлося про наслідок повітряного удару, чи про саморобну ракету бойовиків, яка зійшла з курсу.

Раніше 10 травня, коли Ізраїль цього року святкує День Єрусалиму – річницю взяття Ізраїлем під контроль Східного Єрусалиму з історичним Старим містом і великими святинями юдаїзму, християнства й ісламу в перебігу арабсько-ізраїльської війни 1967 року, – «Хамас» випустив у бік Єрусалиму сім ракет. За повідомленнями ізраїльських військових, одна з цих ракет влучила в цивільне авто, через що одна людина потерпіла.

Крім того, «Хамас» та інші споріднені з ним угруповання десятками ракет обстріляли території Ізраїлю, прилеглі до Смуги Гази. Ці обстріли тривають і далі. Як повідомляють, вони наразі не призвели до жертв.

Таким чином «Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою, щоб до 18-ї години за місцевим часом (нині збігається з київським) ізраїльські силовики відступили в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем значних сутичок, і з інших точок у місті.

Також і США засудили ці ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль.

Раніше 10 травня в Єрусалимі четвертий день поспіль тривали сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, третього найсвятішого місця з погляду ісламу, і навколо нього.

Палестинські демонстранти протестували через суперечки навколо перспективи виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям. Понад 70 палестинців оскаржують у суді наказ про виселення в справі, яка тягнеться вже роками. Слухання було призначене на 10 травня, але його врешті перенесли на невизначений час.

Палестинський Червоний півмісяць – ісламська версія Червоного хреста – повідомив, що поранень зазнали 305 палестинців, 228 із них потрапили до лікарень, сім із них були в серйозному статі. Ізраїльська поліція повідомила про поранення 21 свого працівника, з яких троє були шпиталізовані. Працівники швидкої допомоги також повідомили про поранення чи травми семи цивільних ізраїльтян.

Увечері 10 травня сутички спалахнули знову.

Дії ізраїльських силовиків у перебігу сутичок засудила сусідня Йорданія, яка є офіційним опікуном ісламських святинь, що нині стоять на Храмовій горі, зокрема й мечеті Аль-Акса.

Поліція також заборонила євреям прохід до цього місця напередодні традиційного «Маршу з прапорами» єврейських націоналістів на День Єрусалиму, який цього року святкували 10 травня (дата встановлена за традиційним юдейським календарем на 28-й день місяця іяра і за звичним григоріанським припадає в різні роки на різні дати). В перебігу цього маршу його учасники традиційно проходять через Мусульманський квартал Старого міста, що мусульмани вважають провокацією.

Цього року поліція врешті змусила учасників маршу оминути Мусульманський квартал на їхньому шляху до Стіни плачу, або Західної стіни – підпірної стіни давно зруйнованого юдейського Храму, яка нині лишається для юдеїв найсвятішим місцем для молитви.

Становище в Ізраїлі розглянула на терміновому закритому засіданні Рада безпеки ООН, але після цього засідання не було оголошено ніякої заяви. За повідомленнями, 15 країн-членів іще продовжують узгоджувати її текст.