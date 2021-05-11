Зеленський підписав закон про спрощення заочного розслідування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування, повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента України.

«Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ вказують, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу «щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» 27 квітня.

Згідно з українським законодавством, щоб почати щодо втікача спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, його мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у міжнародний розшук певних осіб, мотивуючи такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування. Суди зі свого боку пов’язують оголошення у міжнародний розшук з моментом виставлення Інтерполом «червоної картки» та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про спеціальне досудове розслідування.

Закон про спрощення заочного розслідування змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження: 1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук; 2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України. Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.

Ініціатори та прихильники законопроєкту наголошували на необхідності його ухвалення, бо це, на їхню думку, дозволить розслідувати злочини проти учасників Революції гідності.

Читайте також: Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти учасників