Рада ухвалила закон про спрощення заочного розслідування

Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу «щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування».

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, на засіданні 27 квітня на голосування були поставлені три правки комітету на підтвердження. Народні депутати підтримали їх і 258 голосами ухвалили законопроєкт у цілому.

Законопроєкт передбачає, зокрема, оголошення підозрюваного в розшук, якщо він, отримавши належне повідомлення, не з’являється до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та є підстави вважати, що він переховується за кордоном або на окупованих територіях України.

Автор законопроєкту Владлен Неклюдов («Слуга народу») обґрунтував його тим, що суди відмовляються оголосити людину в розшук без аналогічного рішення Інтерполу. Водночас Інтерпол, згідно з пояснювальною запискою, «відмовляє у задоволенні запитів про оголошення у міжнародний розшук осіб, мотивуючи здебільшого такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування».

Верховна Рада ухвалила цей документ у першому читанні 17 лютого.

Ініціатори та прихильники законопроєкту обстоювали необхідність його ухвалення тим, що він дозволить розслідувати злочини проти учасників Революції гідності.