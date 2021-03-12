«Справи Майдану»: щодо 2 колишніх «беркутівців» дозволили спеціальне досудове розслідування

В Офісі генерального прокурора повідомили, що надання судом дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо двох колишніх співробітників полку «Беркут» у «справах Майдану». Як повідомила пресслужба ОГП, наразі підозрювані переховуються від органів слідства та суду.

«Зазначене рішення надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування за їх відсутності (in absentia). Колишні правоохоронці підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими співробітниками полку «Беркут» та Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві за пособництва «тітушок» при затриманні 23 січня 2014 року активістів громадського руху «Автомайдан» в м. Києві на вул. Щорса, а також перехресті Кріпосного провулку та вул. Михайла Грушевського, спричиненні їм тілесних ушкоджень, пошкодженні їхніх автомобілів, доставленні затриманих до районних управлінь міліції, складенні завідомо неправдивих офіційних документів – рапортів, та наданні завідомо неправдивих показань у якості свідків», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через «завідомо неправдиві показання «беркутівців» були затримані 9 активістів.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.