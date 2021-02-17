Парламент у першому читанні підтримав спрощення процедури заочного розслідування

Верховна Рада 17 лютого підтримала в першому читанні спрощення процедури спеціального досудового розслідування. «За» висловилися 299 народних депутатів, проти – 17, 24 утрималися, 30 не голосували.

Законопроєкт знайшов підтримку майже всіх фракцій, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

Ініціатори та прихильники законопроєкту обстоювали необхідність його ухвалення тим, що він дозволить розслідувати злочини проти учасників Революції гідності.

Згідно з законопроєктом, слідчий або прокурор матимуть право оголосити підозрюваного в розшук у ході досудового розслідування, якщо підозрюваний ухиляється від явки за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

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Згідно з пояснювальною запискою, підписаною представником «Слуги народу» Владленом Неклюдовим, Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що для початку здійснення спеціального досудового розслідування людину необхідно оголосити в міжнародний розшук. При цьому Інтерпол може відмовити в запиті на міжнародний розшук, посилаючись на ознаки політичного переслідування.

«Суди, у свою чергу, пов’язують оголошення у міжнародний розшук не з моментом винесення постанови про розшук, а з моментом виставлення Інтерполом «червоної карти» та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, посилаючись на недоведеність обставин оголошення підозрюваного, обвинуваченого у міжнародний розшук», – йдеться в документі.

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Згідно з обґрунтуванням, зміни в КПК потрібні для «більш чіткого нормативного врегулювання питання здійснення спеціальних досудового розслідування та судового провадження».

Документ був зареєстрований у Верховній Раді у вересні 2019 року. У листопаді того ж року його розгляд відклали.