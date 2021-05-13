Обстріли між Ізраїлем і «Хамасом» тривають, попри спроби мирних переговорів

Угруповання «Хамас» 13 травня продовжувало обстрілювати територію Ізраїлю, у той час, як Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по підконтрольній «Хамасу» території Смуги Гази, незважаючи на зусилля єгипетських переговорників, які провели особисті зустрічі з двома сторонами.

Деякі ракети, запущені бойовиками, досягали Тель-Авіва, а внаслідок ізраїльських ударів, завданих після попередження цивільних осіб про евакуацію, були зруйновані три багатоповерхівки, в яких, за даними ізраїльської сторони, розташовувалися об’єкти «Хамасу».

Бої також спричинили жорстокі сутички між арабами та євреями в Ізраїлі, що змусило прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу попередити, що він готовий застосувати «залізний кулак, якщо це необхідно», щоб припинити насильство. Арабське населення Ізраїлю становить близько 20 відсотків (із дев’яти мільйонів).

Близько 83 палестинців загинули протягом понад двох днів ізраїльських авіаударів по Смузі Гази, серед жертв є діти, заявило 13 травня Міністерство охорони здоров’я підконтрольного «Хамасові» регіону. Семеро людей загинули в Ізраїлі, повідомили медичні служби.

Делегація з Єгипту відвідала Тель-Авів у рамках посередницьких зусиль, які Каїр розпочав для припинення вогню.

Двоє представників єгипетської розвідки заявили, що єгипетські чиновники перед поїздкою до Тель-Авіва зустрілися в Газі з лідерами «Хамасу».

Авіарейси з головного аеропорту Ізраїлю скасовані чи переспрямовані.

Ізраїль також розмістив танки і війська на кордоні з Газою.

Ізраїльські військові заявили, що «готують наземні операції», і скликали сім тисяч резервістів, скасувавши відпустки для всіх бойових частин. Близько половини резервістів, як повідомляється, працюватимуть у підрозділах ППО, артилерії й медичних підрозділах.

Міжнародна спільнота закликає сторони припинити насильство, зокрема, в ООН напередодні застерегли від «повномасштабної війни».

До обстрілів, що почалися 10 травня, в Єрусалимі кілька днів поспіль тривали сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, третього найсвятішого місця з погляду ісламу, і навколо нього.



Палестинські демонстранти протестували через суперечки навколо перспективи виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям. Понад 70 палестинців оскаржують у суді наказ про виселення в справі, яка тягнеться вже роками. Слухання було призначене на 10 травня, але його врешті перенесли на невизначений час.