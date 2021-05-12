Ізраїль заявив про загибель під час обстрілів командира бойовиків «Хамасу». США направляють свого посланця в регіон

Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів у Смузі Гази загинули 16 членів воєнізованого крила «Хамасу». Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що командир «Хамасу», який відповідав за операції в місті Газа, був серед лідерів угруповання, які загинули.

«Це лише початок. Ми вдаримо по них так, як їм ніколи і не снилося», – сказав він.

Незабаром після цього оголошення було обстріляне ізраїльське місто Ашдод, і ізраїльські ЗМІ заявили, що військові готуються до нових залпів у районі Тель-Авіва.

«Хамас» підтвердив загибель командира та «інших лідерів і воїнів» у своїй заяві. Лідер угруповання Ісмаїл Ганія додав: «Протистояння з ворогом носить відкритий характер».

За повідомленням палестинських медиків, у Смузі Гази внаслідок обстрілів загинули щонайменше 56 людей після ескалації насильства 10 травня. Серед жертв – 14 палестинських дітей. В Ізраїлі загинули шість людей, повідомили медичні чиновники.

Ізраїльські винищувачі 12 травня скинули дві бомби на 14-поверхову будівлю в місті Газа і знищили її. У будівлі розташовувалися підприємства, а також офіси супутникового телеканалу «Хамасу» «Аль-Акса». Будівля стояла у старому римському кварталі, на найжвавішій торговій вулиці Гази.

«Хамас» заявив, що помстився за обстріл, випустивши 130 ракет у напрямку Ізраїлю.

Палестинське джерело заявило, що зусилля Єгипту, Катару та Організації Об’єднаних Націй щодо перемир’я не досягли жодного прогресу.

Тим часом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що заступник помічника держсекретаря Хейді Емр вирушить у регіон для переговорів із представниками ізраїльської влади і палестинцями.

Блінкен закликав обидві сторони конфлікту до кроків із деескалації ситуації. Він заявив, що Ізраїль має «абсолютне» право захищати себе та своїх громадян від нападів бойовиків, але повинен вжити всіх можливих заходів для захисту невинних палестинців.

12 травня Блінкен заявив, що Ізраїль повинен «зробити все можливе, щоб уникнути цивільних жертв, навіть якщо він справедливо діє на захист свого народу».

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по «Хамасу», щоб відновити довготривалий спокій.

Бойові дії між Ізраїлем і «Хамасом» є найбільшими від часів війни 2014 року.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 12 травня, що терміново необхідна зустріч чотирьох міжнародних посередників для врегулювання загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

«Думаю, ми дійшли спільного висновку, що найбільш актуальним завданням є скликання зустрічі квартету міжнародних посередників: Росії, США, ООН і Європейського союзу», – сказав Лавров на спільному брифінгу з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем після переговорів у Москві.

«І ми довіряємо генеральному секретареві як координатору квартету», – сказав він.

Група була створена в Мадриді в 2002 році. Ґутерріш заявив, що ООН повністю віддана активізації роботи квартету і повторив свої заклики припинити насильство.