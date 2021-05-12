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12 травня 2021, Київ 21:28
Новини | Політика

МЗС видало рекомендації українцям через загострення ізраїльсько-палестинського протистояння

«Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їхніх представників», – заявили в МЗС

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам Україн утриматися від поїздок до Ізраїлю та палестинських територій у зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів і заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю.

«Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їхніх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції», – йдеться в рекомендаціях МЗС.

Напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті дедалі зростає – відео
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Напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті дедалі зростає – відео

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, радять звертатися до посольства України в Ізраїлі (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57.

У МЗС нагадали, що залишається чинним рішення ізраїльського уряду щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців із території України, в тому числі громадян України, у контексті епідеміологічної ситуації.

За повідомленнями Ізраїлю, протягом 38 годин палестинські бойовики із підконтрольної «Хамасу» території Гази випустили понад тисячу ракет.

Від 10 травня, за повідомленнями, внаслідок обстрілів загинули понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шестеро ізраїльтян, близько 500 людей зазнали поранень.

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