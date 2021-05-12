Напруженість на Близькому Сході: найбільша з 2014 року

Принаймні вісім загиблих в Ізраїлі, а в Смузі Гази, за повідомленнями, 65; поранених понад триста – такий на цей час результат ракетних ударів по Ізраїлю палестинських ісламістів і ізраїльської відповіді на них. Якщо ж рахувати й потерпілих у сутичках у Єрусалимі й деінде, то поранених іще більш ніж на тисячу більше з обох сторін. Числа все нових ударів і потерпілих зростають майже щогодини. Те, що почалося з нерідких загалом сутичок, через низку подій дійшло до ескалації, небаченої з 2014 року.

За даними ізраїльської армії, з 10 травня і станом на ранок 12 травня зі Смуги Гази в бік Ізраїлю було випущено понад тисячу ракет. Значну більшість тих ракет, які летіли в бік житлових кварталів, збила протиповітряна оборона Ізраїлю, але деякі досягли своєї мети – вбивати цивільне населення. А за день 12 травня, до вечора, по Ізраїлю вдарили ще 130 палестинських ракет.

Ісламісти б’ють по цивільних, ізраїльтяни – по бойовиках

Територію Ізраїлю також обстрілюють керованими протитанковими ракетами – ними цілять у цивільні автомобілі людей, які живуть неподалік Смуги Гази. Крім того, бойовики застосовують безпілотники з вибухівкою.

Із восьми загиблих в Ізраїлі на цей час – семеро цивільних, серед них три жінки й дві дитини, і один військовий. При цьому палестинські ракети вбивають не тільки євреїв: серед загиблих – двоє ізраїльських арабів.

У свою чергу, ізраїльська авіація завдала удари по сотнях цілей у Смузі Гази. Серед цілей були й дві багатоповерхівки, де містилися офіси членів політбюро радикального ісламістського руху «Хамас», який контролює ту територію, штаби цього угруповання тощо.

12 травня так само ізраїльські удари знесли ще один багатоповерховий будинок. У ньому, серед інших цілей, були приміщення супутникового телеканалу ісламістів «Аль-Акса». За даними ізраїльських військових, у ньому ж працювала військова розвідка «Хамасу» й містилося обладнання для передачі військово-тактичної інформації.

Також знищуються будинки, в яких розміщені склади озброєнь чи майстерні «Хамасу». Мирних жителів будинків заздалегідь попереджають про такі удари.

Палестинські жертви: пускові серед будинків і ракети, що недолетіли

Крім того, точкових ударів завдають і по пускових позиціях бойовиків – які вони здебільшого розташовують серед своїх житлових кварталів.

У Смузі Гази, за заявами палестинських медиків, загинуло на цей час 65 людей, із них 16 дітей, поранених сотні. Але далеко не всі ці люди загинули чи потерпіли від ізраїльських ударів: адже значна частка палестинських ракет – дешеві саморобні, здатні лише летіти «кудись туди», і то не завжди: за підрахунками ізраїльських військових, із тієї тисячі ракет, які бойовики запустили в бік Ізраїлю на ранок 12 травня, принаймні 200 не долетіли і впали в самій густо населеній Смузі Гази, вбиваючи її жителів.

Ізраїльська сторона заявляє, що її удари ліквідували принаймні три десятки бойовиків, із них низку чільних командирів «Хамасу» і споріднених із ним угруповань, у першу чергу «Ісламського джигаду», – 16 із них тільки протягом дня 12 травня. Повідомляючи про знищення двох чільників військової розвідки «Хамасу», Армія оборони Ізраїлю прокоментувала: «Схоже, наша розвідка була краща».

Дані про жертви й усе нові удари обох сторін постійно зростають: ісламісти запускають усе нові ракети, ізраїльська авіація у відповідь б’є по їхніх позиціях і об’єктах.

Сутички переходять у «погроми»

А тим часом в Ізраїлі далі тривають сутички між палестинцями, з одного боку, й ізраїльськими силовиками й цивільними ізраїльтянами, з іншого. Останнє стається в містах із національно мішаним населенням – таких, як місто Лод.

Там місцеві араби влаштували в ніч на 12 травня масові заворушення, палили синагоги і нищили майно. У сутичках потерпіли десятки людей. У місті оголошений надзвичайний стан, туди направлені сили армії. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін засудив ті заворушення, схарактеризувавши їх як «погром».

Схожі сутички між ізраїльськими арабами й євреями, в менших обсягах, стали відбуватися й в інших місцях Ізраїлю.

Сутички тривають і в Єрусалимі, де вони вперше спалахнули ще кілька тижнів тому. Там вони зосереджуються в першу чергу в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, третього найсвятішого для мусульман місця, і навколо неї.

Сторони рішучі, світ закликає до стриманості

І «Хамас», і ізраїльська армія заявляють, що мають рішучість довести до кінця кожен свою справу: перші – помститися за розгін палестинських демонстрантів у Єрусалимі і завдати максимальних втрат Ізраїлеві, другі – щонайбільше підірвати бойові можливості ісламістів. Обидві сторони наразі не хочуть і говорити про перемир’я.

Ізраїль, зокрема, вже направив піхоту і бронетехніку до кордонів зі Смугою Гази.

Це найбільш серйозна ескалація боротьби між бойовиками «Хамасу» і споріднених із ним угруповань у Смузі Гази й Ізраїлем із 2014 року. Тоді Ізраїль, крім обстрілів, пішов і на сухопутну операцію в намаганні зупинити ракетні обстріли своєї території зі Смуги Гази, які призвели до семитижневої війни з більш ніж двома тисячами загиблих. І нині в світі з тривогою стежать за розгортанням подій.

Представник ООН у близькосхідних мирних переговорах Тур Веннесланн попереджає, що йде «ескалація до повномасштабної війни». Політики країн світу закликають до стриманості обидві сторони.

І ізраїльтяни, і палестинці «повинні мати можливість жити в безпеці і рівною мірою користуватися свободою, безпекою, добробутом і демократією», написав у твітері державний секретар США Антоні Блінкен. Він також закликав Ізраїль уникати цивільних жертв.

Крім того, Блінкен повідомив, що направляє до регіону свого чільного помічника Хаді Амра, який має закликати ізраїльтян і палестинців заспокоїтися.

«Закликаю Ізраїль і палестинців відступити від краю війни, закликаю обидві сторони до стриманості… Необхідна негайна деескалація напруженості», – написав у твітері прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Право на самооборону чи «безвідповідальні» атаки?

Але при цьому у світі розуміють, що Ізраїль захищається. Такі країни, як США чи Німеччина, прямо заявили, що Ізраїль має законне право на самооборону.

МЗС України теж заявило, що визнає «право Ізраїлю на самооборону», але водночас закликало всі сторони конфлікту утриматися під подальшого насильства.

Натомість Ліга арабських держав звинуватила Ізраїль у «нерозбірливих і безвідповідальних» атаках у Смузі Гази і склала на нього відповідальність за «небезпечну ескалацію».

А Організація ісламської співпраці засудила Ізраїль за «постійні порушення» святості мечеті Аль-Акса, «варварські напади» на вірян-мусульман і на обмеження, запроваджені для палестинців.

Давні суперечки

Саме з цієї мечеті почалися ще кілька тижнів тому події, що призвели до нинішньої ситуації. Протести палестинців спалахнули після того, як Ізраїль заборонив їм проводити у Старому місті Єрусалиму деякі заходи на початку священного для мусульман місяця рамадана.

Але коли ці обмеження зняли, протести продовжилися вже з іншої нагоди: на знак підтримки кількох палестинських родин зі Східного Єрусалиму, яким кілька років тому видали наказ на виселення з їхніх домівок, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям.

Справа тягнеться з давніх часів: євреї заявляють, що саме їхнє поселення було на тому місці до 1948 року, поки Східний Єрусалим не окупувала Йорданія.

Тепер сім десятків палестинців із цих родин уже кілька років судяться за скасування того наказу. Судове засідання (врешті відкладене на невизначений термін) було призначене на 10 травня.

І зранку того дня в мечеті і біля неї почалися особливо палкі сутички. Силовики вдалися до подразливого газу і гумових куль, демонстранти закидали їх камінням. Потерпіли кількасот палестинців, були травмовані й серед поліції.

Відтак «Хамас» оголосив Ізраїлеві ультиматум: відвести своїх силовиків від мечеті й інших місць сутичок, – пообіцявши в іншому разі ракетний обстріл. І виконав цю обіцянку – спричинивши удари Ізраїлю в відповідь.

«Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей», – написав у твітері про події на Близькому Сході президент України Володимир Зеленський.