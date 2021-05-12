Зеленський про ізраїльсько-палестинське загострення: «потрібно негайно зупинити ескалацію»

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль у зв’язку з обстрілами в Ізраїлі і закликав зупинити ескалацію.

«Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей», – написав Зеленський у твіттері 12 травня.

Міжнародна спільнота закликає зупинити обмін обстрілами між палестинськими бойовиками в Смузі Гази й ізраїльськими військовими, застерігаючи, що загострення може перейти до «повномасштабної війни». Про це 12 травня сказав посланець ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд, а генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наголосив, що «серйозно стурбований» насильством, яке триває, і закликав «подвоїти зусилля, щоб відновити спокій».

За повідомленнями Ізраїлю, протягом 38 годин палестинські бойовики із підконтрольної «Хамасу» території Гази випустили понад тисячу ракет.

Від 10 травня, за повідомленнями, внаслідок обстрілів загинули понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шестеро ізраїльтян, близько 500 людей зазнали поранень.

Як повідомляється, серед загиблих в Ізраїлі – батько і його дочка, які загинули в місті Лод поблизу Тель-Авіва, коли ракета влучила в їхній автомобіль.

За даними ізраїльської армії, із ракет і мінометних снарядів, які були випущені зі Смуги Гази, 850 приземлилися в Ізраїлі або були перехоплені його системою протиповітряної оборони «Залізний купол», а 200 впали в Газі.

Насильство спалахнуло після тижнів зростання напруженості, спричиненої протистояннями ізраїльської поліції і палестинських протестувальників біля мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі, що є святинею як для мусульман, так і для євреїв.

Акції протесту, що супроводжувалися насильством, також відбувалися на Західному березі і в містах Ізраїлю зі значним арабським населенням. Лод, де протести переросли до повномасштабних заворушень, перебуває в режимі надзвичайного стану.

Статус Східного Єрусалиму лежить в основі ізраїльсько-палестинського конфлікту і в минулому провокував насильство. Нещодавно напруженість загострилася через загрозу виселення палестинських сімей із району Східного Єрусалиму, щоб на їхньому місці могли поселитися єврейські поселенці.