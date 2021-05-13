Обстріли Ізраїлю зі Смуги Гази тривають

У ніч на четвер і вранці 13 травня тривали ракетні обстріли Ізраїлю зі Смуги Гази і удари ізраїльської авіації у відповідь.

За даними ізраїльських військових, з понеділка, коли розпочався новий раунд ескалації конфлікту, були вражені близько 600 цілей у Газі. Військові стверджують, що цілять по місцях, де розташовані командні пункти або склади зброї та боєприпасів радикальних палестинських угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад». Ізраїльські військові також заявляють, що були вбиті кілька польових командирів «Хамас».

За палестинськими даними, в результаті ізраїльських ударів загинули понад 60 жителів Смуги Гази, серед яких діти.

Палестинські угруповання випустили з понеділка по Ізраїлю близько 1600 ракет. Більша їх частина була перехоплена системою протиповітряної оборони, проте деякі змогли її подолати. Удари завдавалися в тому числі по околицях Тель-Авіва. У ніч на четвер масованому ракетному обстрілу піддалися міста на півдні Ізраїлю – Сдерот і Ашкелон. Повідомляється про загибель дитини в Сдероті. На території Ізраїлю, яку обстрілюють ракетами, загинули 7 людей, десятки поранені.

На вулицях кількох ізраїльських міст з мішаним єврейсько-арабським населенням другу ніч поспіль тривали сутички, що супроводжувалися підпалами.

Приводом для загострення ситуації став розгляд справи про реституцію нерухомого майна в східній частині Єрусалиму на користь ізраїльтян, що володіли цим майном до 1948 року.

Міжнародна спільнота закликає зупинити насильство. Сполучені Штати підтримали право Ізраїлю на самооборону. Про це сказав президент США Джо Байден у телефонній розмові з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу 12 травня. Байден також засудив ракетні обстріли території Ізраїлю.

Сполучені Штати найближчим часом надішлють до Ізраїлю високопоставленого дипломата з метою сприяти припиненню збройних сутичок між Ізраїлем і палестинськими радикальними угрупованнями.

США, за даними дипломатичних джерел, не підтримали проєкт заяви Ради безпеки ООН із закликом до стриманості обох сторін конфлікту, на його підтримку висловилися 14 з 15 країн, але США вважають, що ця заява зараз не допоможе знизити напруженість.