Ізраїльсько-палестинський конфлікт: Франція закликала до ухвалення Радою безпеки ООН резолюції про перемир’я

Франція спільно з Єгиптом і Йорданією запропонувала резолюцію Ради безпеки ООН із закликом припинити вогонь між Ізраїлем і Смугою Гази.

Як йдеться в заяві Франції, оприлюдненій пізно ввечері 18 травня, президент Франції Емманюель Макрон і президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі погодили цю резолюцію на відеоконференції з королем Йорданії Абдуллою II.

«Три країни домовилися щодо трьох простих елементів: стрілянина повинна припинитися, настав час припинення вогню, і Рада безпеки ООН повинна взятися за цю проблему», – йдеться в заяві французького президентського палацу.

Днем раніше Макрон наголосив на важливості участі Єгипту в переговорах після зустрічі в Парижі з Сісі, який перебував у столиці Франції на конференції з питань допомоги Африці через коронавірусну пандемію.

Рада безпеки ООН не змогла ухвалити декларацію щодо відновлення ізраїльсько-палестинських боїв.

США – ключовий союзник Ізраїлю – відхилили три попередні проєкти заяв, запропоновані Китаєм, Норвегією та Тунісом, які закликали припинити бойові дії.

Чжан Цзюнь, посол Пекіна в ООН, заявив журналістам, що Китай «підтримує» заклик Франції до припинення вогню.

Тим часом, внаслідок потужних авіаударів і ракетних обстрілів, якими обмінюються сторони, продовжують гинути люди. За даними медиків, у Смузі Гази, контрольованій екстремістським угрупованням «Хамас», загинули 217 палестинців, зокрема 63 дитини, поранені понад 1400 людей.

З ізраїльського боку кількість загиблих зросла до 12.

Напруженість на Близькому Сході зросла після того, як Ізраїль 10 травня розпочав повітряну кампанію в Газі, а перед цим «Хамас» випустив ракети в бік Ізраїлю після кількох днів заворушень навколо мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Заворушення почалися після придушення протестів через заплановане виселення палестинців із району в Східному Єрусалимі.