МЗС про вивезення українців з Гази: точної дати наразі немає

Наразі немає точної дати вивезення українців з Гази, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері.

«Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. Залучили міжнародні організації та сусідні держави. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість – жінки і діти, які мешкають в анклаві. Точної дати наразі немає. Потрібен режим тиші», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС повідомляв Радіо Свобода, що нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Обстрілам передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.