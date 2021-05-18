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18 травня 2021, Київ 15:01
Новини | Політика

МЗС опрацьовує можливість репатріації українців зі Смуги Газа через Єгипет – речник

За словами речника МЗС, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України із Гази

Міністерство закордонних справ України опрацьовує можливість репатріації українців зі Смуги Газа через територію Єгипту. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів», – заявив Ніколенко.

За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України із Гази.

«Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації. Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав «режим тиші» для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах», – додав Ніколенко.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».

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17 травня ізраїльські авіація здійснила серію ударів по декількох районах міста Газа. Це відбулося на тлі закликів проявляти стриманість і покласти край насильству після найсмертоноснішого дня за тиждень бойових дій.

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