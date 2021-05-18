МЗС опрацьовує можливість репатріації українців зі Смуги Газа через Єгипет – речник

Міністерство закордонних справ України опрацьовує можливість репатріації українців зі Смуги Газа через територію Єгипту. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів», – заявив Ніколенко.

За його словами, близько 120 українців виявили бажання повернутися до України із Гази.

«Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації. Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав «режим тиші» для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах», – додав Ніколенко.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».