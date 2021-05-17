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17 травня 2021, Київ 16:01
Фотогалереї

Ізраїльсько-палестинський конфлікт у фотографіях: загострення триває

17 травня ізраїльські авіація здійснила серію ударів по декількох районах міста Газа. Це відбулося на тлі закликів проявляти стриманість і покласти край насильству після найсмертоноснішого дня за тиждень бойових дій.

Десятки повітряних ударів знову струсили місто вранці 17 травня після хвилі повітряних атак попереднього дня. Ізраїль стверджує, що вразив понад 90 цілей у Смузі Газа. У той же час бойовики «Хамасу» теж обстріляли ракетами ізраїльські міста.

Прихильники Палестини, так само як і прихильники Ізраїлю, 15-16 травня виходили на вулиці в європейських містах на вулиці із закликами припинити бойові дії.
У Смузі Газа палають об&#39;єкти, обстріляні ізраїльською авіацією у палестинському анклаві рано вранці 17 травня 2021 року
1 У Смузі Газа палають об'єкти, обстріляні ізраїльською авіацією у палестинському анклаві рано вранці 17 травня 2021 року
Горить будівля у Газі, поцілена ізраїльськими повітряними силами 17 травня 2021 року
2 Горить будівля у Газі, поцілена ізраїльськими повітряними силами 17 травня 2021 року
Палестинські рятувальники шукають людей між завалами зруйнованих будинків після авіаудару Ізраїлю по Смузі Газа 16 травня 2021 року
3 Палестинські рятувальники шукають людей між завалами зруйнованих будинків після авіаудару Ізраїлю по Смузі Газа 16 травня 2021 року
Ізраїльські авіаудари 16 травня зруйнували будинок лідера &laquo;Хамасу&raquo; у Смузі Газа, а також дві інші будівлі. Заявляють про щонайменше 42 загиблих. Ізраїль стверджує, що прицільно знищує бойовиків, &laquo;Хамасу&raquo; заявляє про жертви серед цивільних. Це &ndash;​ найсмертоносніший одиночний удар, завданий Ізраїлем, відтоді, як спалахнули важкі бої між Ізраїлем і бойовиками&nbsp;&laquo;Хамасу&raquo;.
4 Ізраїльські авіаудари 16 травня зруйнували будинок лідера «Хамасу» у Смузі Газа, а також дві інші будівлі. Заявляють про щонайменше 42 загиблих. Ізраїль стверджує, що прицільно знищує бойовиків, «Хамасу» заявляє про жертви серед цивільних. Це –​ найсмертоносніший одиночний удар, завданий Ізраїлем, відтоді, як спалахнули важкі бої між Ізраїлем і бойовиками «Хамасу».
Рятувальники витягують жертву з-під завалів після ударів авіації&nbsp; Ізраїлю по місту Газа 16 травня 2021 року. 16 травня палестинські медичні служби заявили, що за минулий тиждень внаслідок ударів Ізраїлю по густонаселеному прибережному анклаву Гази, було вбито 197 палестинців, серед яких щонайменше 55 дітей та 33 жінки. Понад 1230 палестинців отримали поранення. Ізраїль заявив про 10 загиблих внаслідок обстрілу &laquo;Хамасу&raquo;, серед яких 5-річний хлопчик та один ізраїльський військовий
5 Рятувальники витягують жертву з-під завалів після ударів авіації  Ізраїлю по місту Газа 16 травня 2021 року.

16 травня палестинські медичні служби заявили, що за минулий тиждень внаслідок ударів Ізраїлю по густонаселеному прибережному анклаву Гази, було вбито 197 палестинців, серед яких щонайменше 55 дітей та 33 жінки. Понад 1230 палестинців отримали поранення. Ізраїль заявив про 10 загиблих внаслідок обстрілу «Хамасу», серед яких 5-річний хлопчик та один ізраїльський військовий
Величезна пожежа на фабриці матраців Foamco, що розташована на схід від Джабалії, після обстрілу ізраїльськими повітряними силами в північному частину Смуги Газа 17 травня 2021 року
6 Величезна пожежа на фабриці матраців Foamco, що розташована на схід від Джабалії, після обстрілу ізраїльськими повітряними силами в північному частину Смуги Газа 17 травня 2021 року
Ракета, випущена зі Смуги Газа, летить у напрямку Ізраїлю над містом Газа, 17 травня 2021 року
7 Ракета, випущена зі Смуги Газа, летить у напрямку Ізраїлю над містом Газа, 17 травня 2021 року
Ізраїльтяни в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю, намагаються сховатися, почувши сигнал сирени, що сповіщає про наближення ракет, випущених зі Смуги Газа. 16 травня 2021 року
8 Ізраїльтяни в місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю, намагаються сховатися, почувши сигнал сирени, що сповіщає про наближення ракет, випущених зі Смуги Газа. 16 травня 2021 року
Так виглядає у небі перехоплення ізраїльською протиракетною системою &laquo;Залізний купол&raquo;&nbsp; ракет, випущених зі Смуги Газа. Ранній ранок 17 травня 2021 року. Ізраїльські бойові літаки бомбардували Смугу Газа впродовж ночі, заявили свідки в палестинському анклаві, звідки бойовики запускали ракети по Ізраїлю. &nbsp;
9 Так виглядає у небі перехоплення ізраїльською протиракетною системою «Залізний купол»  ракет, випущених зі Смуги Газа. Ранній ранок 17 травня 2021 року. Ізраїльські бойові літаки бомбардували Смугу Газа впродовж ночі, заявили свідки в палестинському анклаві, звідки бойовики запускали ракети по Ізраїлю.

 
Ізраїльські сили безпеки і люди оглядають пошкоджені автомобілі на місці, де впала ракета, випущена з Гази.&nbsp; Ашкелон, південь Ізраїлю, 16 травня 2021 року
10 Ізраїльські сили безпеки і люди оглядають пошкоджені автомобілі на місці, де впала ракета, випущена з Гази.  Ашкелон, південь Ізраїлю, 16 травня 2021 року
Палестинці оглядають зруйнований внаслідок ізраїльського авіанальоту будинок у місті Рафах на півдні Смуги Газа. 16 травня 2021 року
11 Палестинці оглядають зруйнований внаслідок ізраїльського авіанальоту будинок у місті Рафах на півдні Смуги Газа. 16 травня 2021 року
Родичі оплакують тіло палестинця Ясина Хамада під час його похорону в селі Сейда, неподалік Тулькарма. Він загинув під час жорсткого придушення силами правопорядку Ізраїлю заворушень 14 травня на Західному березі. Тоді загинуло четверо палестинців, включно з людиною, яка спробувала вдарити військового. Загалом у результаті зіткнень на окупованій території постраждало понад 100 людей. 16 травня 2021 року.
12 Родичі оплакують тіло палестинця Ясина Хамада під час його похорону в селі Сейда, неподалік Тулькарма. Він загинув під час жорсткого придушення силами правопорядку Ізраїлю заворушень 14 травня на Західному березі. Тоді загинуло четверо палестинців, включно з людиною, яка спробувала вдарити військового. Загалом у результаті зіткнень на окупованій території постраждало понад 100 людей. 16 травня 2021 року.
Руйнування будівлі внаслідок удару ізраїльської авіації по вежі Аль-Джалал, у якій знаходилися помешкання і офіси кількох засобів масової інформації, включно з Associated Press і Al Jazeera. Газа, 15 травня 2021 року
13 Руйнування будівлі внаслідок удару ізраїльської авіації по вежі Аль-Джалал, у якій знаходилися помешкання і офіси кількох засобів масової інформації, включно з Associated Press і Al Jazeera. Газа, 15 травня 2021 року
Президент Російського єврейського конгресу (РЕК) Юрій Каннер (праворуч), головний рабин Росії Берл Лазар (3-праворуч) і посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві (2-праворуч) вшанували хвилиною мовчання загиблих в Ізраїлі під час &laquo;Акції солідарності з Ізраїлем проти терору&raquo; в Меморіальній синагозі на Поклонній горі в Москві, Росія, 16 травня 2021 року
14 Президент Російського єврейського конгресу (РЕК) Юрій Каннер (праворуч), головний рабин Росії Берл Лазар (3-праворуч) і посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві (2-праворуч) вшанували хвилиною мовчання загиблих в Ізраїлі під час «Акції солідарності з Ізраїлем проти терору» в Меморіальній синагозі на Поклонній горі в Москві, Росія, 16 травня 2021 року
Пропалестинські демонстранти тримають палестинські прапори під час демонстрації протесту після спалаху ізраїльсько-палестинського конфлікту в Лондоні, Велика Британія, 15 травня 2021 року
15 Пропалестинські демонстранти тримають палестинські прапори під час демонстрації протесту після спалаху ізраїльсько-палестинського конфлікту в Лондоні, Велика Британія, 15 травня 2021 року
Жінка тримає прапор Палестини на мітингу в Парижі, організованого кількома асоціаціями на підтримку палестинського народу.&nbsp; Під час мітингу сталася сутичка протестувальників із поліцією, яка намагалася завадити заворушенням. Франція, 15 травня 2021 року
16 Жінка тримає прапор Палестини на мітингу в Парижі, організованого кількома асоціаціями на підтримку палестинського народу.  Під час мітингу сталася сутичка протестувальників із поліцією, яка намагалася завадити заворушенням. Франція, 15 травня 2021 року
Мітинг солідарності з Ізраїлем перед будівлею Посольства Російської Федерації в Києві, 16 травня 2021 року
17 Мітинг солідарності з Ізраїлем перед будівлею Посольства Російської Федерації в Києві, 16 травня 2021 року
Ізраїльський і палестинський прапори в боснійських містах Сараєво, Баня-Лука і Мостар. (комбіноване фото, зліва направо)
18 Ізраїльський і палестинський прапори в боснійських містах Сараєво, Баня-Лука і Мостар. (комбіноване фото, зліва направо)
Палестинці та їхні прихильники протестують проти дій держави Ізраїль у Бухаресті із закликами &laquo;Врятуйте Газу&raquo;. Румунія, 15 травня 2021 року
19 Палестинці та їхні прихильники протестують проти дій держави Ізраїль у Бухаресті із закликами «Врятуйте Газу». Румунія, 15 травня 2021 року
Мітинг на підтримку Ізраїлю у Бухаресті, 16 травня 2021 року
20 Мітинг на підтримку Ізраїлю у Бухаресті, 16 травня 2021 року
Під час ходи в Приштині косовські албанці вигукують гасла і тримають банери на підтримку Палестини, виступаючи проти насильства у Смузі Газа
21 Під час ходи в Приштині косовські албанці вигукують гасла і тримають банери на підтримку Палестини, виступаючи проти насильства у Смузі Газа
Акція протесту в Ісламабаді проти дій Ізраїлю у палестинській Смузі Газа. Пакистан,16 травня 2021 року
22 Акція протесту в Ісламабаді проти дій Ізраїлю у палестинській Смузі Газа. Пакистан,16 травня 2021 року

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