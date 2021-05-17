Ізраїльсько-палестинський конфлікт у фотографіях: загострення триває

17 травня ізраїльські авіація здійснила серію ударів по декількох районах міста Газа. Це відбулося на тлі закликів проявляти стриманість і покласти край насильству після найсмертоноснішого дня за тиждень бойових дій.
Десятки повітряних ударів знову струсили місто вранці 17 травня після хвилі повітряних атак попереднього дня. Ізраїль стверджує, що вразив понад 90 цілей у Смузі Газа. У той же час бойовики «Хамасу» теж обстріляли ракетами ізраїльські міста.
Прихильники Палестини, так само як і прихильники Ізраїлю, 15-16 травня виходили на вулиці в європейських містах на вулиці із закликами припинити бойові дії.
Десятки повітряних ударів знову струсили місто вранці 17 травня після хвилі повітряних атак попереднього дня. Ізраїль стверджує, що вразив понад 90 цілей у Смузі Газа. У той же час бойовики «Хамасу» теж обстріляли ракетами ізраїльські міста.
Прихильники Палестини, так само як і прихильники Ізраїлю, 15-16 травня виходили на вулиці в європейських містах на вулиці із закликами припинити бойові дії.