Ізраїльсько-палестинський конфлікт у фотографіях: загострення триває

12 Родичі оплакують тіло палестинця Ясина Хамада під час його похорону в селі Сейда, неподалік Тулькарма. Він загинув під час жорсткого придушення силами правопорядку Ізраїлю заворушень 14 травня на Західному березі. Тоді загинуло четверо палестинців, включно з людиною, яка спробувала вдарити військового. Загалом у результаті зіткнень на окупованій території постраждало понад 100 людей. 16 травня 2021 року.