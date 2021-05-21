Близько 140 українців хочуть повернутися зі Смуги Гази – речник МЗС

Наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України зі Смуги Гази, заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України. Здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в Смузі Газа. Маємо також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії», – повідомив Ніколенко.

За його словами, початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.

«Водночас після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися винятково на офіційні повідомлення», – додав речник МЗС.

19 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Смузі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Раніше речник МЗС повідомляв Радіо Свобода, що нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Обстрілам передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.