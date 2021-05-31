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31 травня 2021, Київ 20:25
Фотогалереї

Смуга Гази: палестинці, що живуть серед руїн (фотогалерея)

Палестинські сім’ї, що залишилися без даху над головою в результаті ізраїльських авіаударів чи невдалих пусків ракет палестинських екстремістів, повертаються в свої зруйновані будинки в Смузі Гази і влаштовують імпровізовані притулки навколо руїн своїх будинків після 11 днів боїв і смертоносного насильства в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Перемир’я між Ізраїлем і «Хамасом», досягнуте за посередництвом Єгипту, вступило в силу 21 травня, зупинивши 11 днів взаємних обстрілів між ізраїльськими військовими й екстремістським угрупованням та його союзниками.

Нинішнє загострення конфлікту – найсерйозніше з 2014 року. Приводом для нього стало судове рішення про виселення кількох родин палестинців – жителів Східного Єрусалиму з будинків у зв’язку з реституцією. Рішення суду ще не набуло чинності, але сутички продовжилися.

Унаслідок обстрілів палестинських бойовиків значної шкоди, хоч і в значно менших масштабах, зазнало й цивільне населення Ізраїлю, яке й було ціллю тих обстрілів.
Палестинці тримають свічки, сидячи в імпровізованому наметі серед руїн своїх будинків у Смузі Гази, зруйнованих ізраїльськими авіаударами або невдалими пусками ракет палестинських екстремістів під час ізраїльсько-палестинських боїв, 25 травня 2021 року
1 Палестинці тримають свічки, сидячи в імпровізованому наметі серед руїн своїх будинків у Смузі Гази, зруйнованих ізраїльськими авіаударами або невдалими пусками ракет палестинських екстремістів під час ізраїльсько-палестинських боїв, 25 травня 2021 року
Палестинський перукар працює поруч із руїнами будівель і магазинів, зруйнованих під час протистояння, в місті Газа, 25 травня 2021 року
2 Палестинський перукар працює поруч із руїнами будівель і магазинів, зруйнованих під час протистояння, в місті Газа, 25 травня 2021 року
Мансур Абу Гадін (зліва) і два його сини Мостафа та Мохамед (праворуч) позують для фотографії біля свого зруйнованого будинку в місті Газа 27 травня 2021 року, після конфлікту між Ізраїлем і рухом &laquo;Хамас&raquo;, що базується в Смузі Гази
3 Мансур Абу Гадін (зліва) і два його сини Мостафа та Мохамед (праворуч) позують для фотографії біля свого зруйнованого будинку в місті Газа 27 травня 2021 року, після конфлікту між Ізраїлем і рухом «Хамас», що базується в Смузі Гази
35-річний палестинський журналіст Алаа Шамалі, чий будинок був зруйнований під час конфлікту між Ізраїлем та екстремістським угрупованням &laquo;Хамас&raquo; у 2014 році, позує для світлини буля уламків його останнього місця проживання &ndash; квартири у будівлі Вежі Анас у місті Газа (нещодавно зруйнованої ізраїльськими ударами), 25 травня 2021 року
4 35-річний палестинський журналіст Алаа Шамалі, чий будинок був зруйнований під час конфлікту між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» у 2014 році, позує для світлини буля уламків його останнього місця проживання – квартири у будівлі Вежі Анас у місті Газа (нещодавно зруйнованої ізраїльськими ударами), 25 травня 2021 року
Палестинці сидять біля багаття між зруйнованими будинками в місті Бейт-Ханун на півночі Смуги Гази, 26 травня 2021 року
5 Палестинці сидять біля багаття між зруйнованими будинками в місті Бейт-Ханун на півночі Смуги Гази, 26 травня 2021 року
Палестинці сидять біля багаття між зруйнованими будинками в місті Бейт-Ханун на півночі Смуги Гази, 26 травня 2021 року
6 Палестинці сидять біля багаття між зруйнованими будинками в місті Бейт-Ханун на півночі Смуги Гази, 26 травня 2021 року
Палестинці сидять у саморобному наметі серед руїн своїх будинків, зруйнованих під час боїв між Ізраїлем і екстремістським угрупованням &laquo;Хамас&raquo; у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
7 Палестинці сидять у саморобному наметі серед руїн своїх будинків, зруйнованих під час боїв між Ізраїлем і екстремістським угрупованням «Хамас» у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
64-річний Мофід Сабіт сидить на дивані на дорозі, вкритій уламками від авіаудару, який зруйнував будівлю до перемир&rsquo;я, досягнутого між ватажками &laquo;Хамасу&raquo; й Ізраїлем після 11-денної війни, 24 травня 2021 року
8 64-річний Мофід Сабіт сидить на дивані на дорозі, вкритій уламками від авіаудару, який зруйнував будівлю до перемир’я, досягнутого між ватажками «Хамасу» й Ізраїлем після 11-денної війни, 24 травня 2021 року
Палестинська жінка готує серед уламків свого будинку, який був зруйнований під час ізраїльсько-палестинських боїв у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
9 Палестинська жінка готує серед уламків свого будинку, який був зруйнований під час ізраїльсько-палестинських боїв у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
Люди сидять біля руїн їхніх будинків, зруйнованих під час боїв між Ізраїлем та екстремістським угрупованням &laquo;Хамас&raquo; у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
10 Люди сидять біля руїн їхніх будинків, зруйнованих під час боїв між Ізраїлем та екстремістським угрупованням «Хамас» у Смузі Гази, 23 травня 2021 року
Діти палестинця Мансура Абу Гадьяна, який зараз проживає зі своєю сім&rsquo;єю в школі, що управляється Близькосхідним агентством ООН із надання допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA), оглядають їхній будинок, пошкоджений під час протистояння, в місті Газа, 29 травня 2021 року
11 Діти палестинця Мансура Абу Гадьяна, який зараз проживає зі своєю сім’єю в школі, що управляється Близькосхідним агентством ООН із надання допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA), оглядають їхній будинок, пошкоджений під час протистояння, в місті Газа, 29 травня 2021 року
Діти зібралися біля багаття поруч зі своїм зруйнованим будинком трохи більш ніж через тиждень після перемир&rsquo;я між ватажками &laquo;Хамасу&raquo; й Ізраїлем по 11-денній війні, 30 травня 2021 року, Бейт-Лагія на півночі Смуги Гази
12 Діти зібралися біля багаття поруч зі своїм зруйнованим будинком трохи більш ніж через тиждень після перемир’я між ватажками «Хамасу» й Ізраїлем по 11-денній війні, 30 травня 2021 року, Бейт-Лагія на півночі Смуги Гази

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