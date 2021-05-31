Смуга Гази: палестинці, що живуть серед руїн (фотогалерея)

Палестинські сім’ї, що залишилися без даху над головою в результаті ізраїльських авіаударів чи невдалих пусків ракет палестинських екстремістів, повертаються в свої зруйновані будинки в Смузі Гази і влаштовують імпровізовані притулки навколо руїн своїх будинків після 11 днів боїв і смертоносного насильства в ізраїльсько-палестинському конфлікті.



Перемир’я між Ізраїлем і «Хамасом», досягнуте за посередництвом Єгипту, вступило в силу 21 травня, зупинивши 11 днів взаємних обстрілів між ізраїльськими військовими й екстремістським угрупованням та його союзниками.



Нинішнє загострення конфлікту – найсерйозніше з 2014 року. Приводом для нього стало судове рішення про виселення кількох родин палестинців – жителів Східного Єрусалиму з будинків у зв’язку з реституцією. Рішення суду ще не набуло чинності, але сутички продовжилися.



Унаслідок обстрілів палестинських бойовиків значної шкоди, хоч і в значно менших масштабах, зазнало й цивільне населення Ізраїлю, яке й було ціллю тих обстрілів.